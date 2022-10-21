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شرم الشيخ تطلق مهرجانات فنية خلال الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أكتوبر 2022, 04:02 مساء
شرم الشيخ تطلق مهرجانات فنية خلال الشتاء
بمشاركة فرقة عكاشة الموسيقية افتتاح أقدم مرسى يخوت في شرم الشيخ.. وبرنامج فني حافل خلال الشتاء (خاص لـ بوابة الوسط)
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تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية افتتاح أعمال تطوير سقالة خليج نعمة، كأول مرسى عائم، يومي 23 و24 أكتوبر، في احتفالية كبيرة يحضرها مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة، وبمشاركة فرقة عكاشة الموسيقية.

ويتزامن افتتاح المشروع مع خطة طموحة للتنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة المصرية، وحرصها على تطوير القطاع السياحي وتعزيز العائدات السياحية في ضوء الاستعدادات النهائية لمؤتمر المناخ 2022.

مجموعة من العروض الفنية والموسيقية
وتتضمن الاحتفالية مجموعة من العروض الفنية والموسيقية، إذ تسعى إدارة الشركة لجعل المكان جاذبا للسياح من كل أنحاء العالم من خلال عدة أنشطة أبرزها الفنية، وفق بيان صحفي.

ومن المخطط البدء في إقامة مجموعة من الحفلات الموسيقية مع بداية موسم الشتاء، وستتعاقد الشركة مع مجموعة من المطربين المصريين والعرب والأجانب لإقامة عدة حفلات في المنطقة لزيادة عامل الجذب للسياح وإعادة شرم الشيخ كواحدة من أبرز الأماكن المستهدفة للسياح، خصوصا منطقة نعمة باي كمقصد للسياحة العالمية ومنارة الحفلات الموسيقية.

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ويشرف على تنظيم هذا الحفل الافتتاحي بعد التطوير الخبير السياحي عماد الطرابيشي الشخصية الرائدة في السياحة والذي أسهم في السنوات السابقة في وضع مدينة طابا سابقا ونوبيع حاليا على الخارطة العالمية السياحية، إذ تصدر قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا على مجال السياحة على مستوى جنوب سيناء بمصر والعالم العربي.

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