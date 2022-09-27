روسيا تقاطع «الأوسكار».. واقتراح بإنشاء منافس لها

القاهرة - بوابة الوسط

تمر الولايات المتحدة وروسيا بواحدة من أسوأ الأزمات في تاريخهما مع الصراع في أوكرانيا، وربما كان ذلك سببا مباشرا في عدم ترشيح أي فيلم روسي لجوائز الأوسكار هذا العام.

وأوضحت أكاديمية السينما الروسية، مساء الإثنين، في بيان أنها قررت عدم اختيار أفلام روسية وإرسالها للمنافسة في جوائز أوسكار 2023 عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

واستنكر رئيس اللجنة المسؤولة عن إرسال الأفلام الروسية إلى أكاديمية الأوسكار بافل تشوخراي صباح الثلاثاء القرار المتخذ «دون علمه» وأعلن استقالته، وفق «فرانس برس».

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وفي وقت سابق الإثنين، اعتبر المخرج نيكيتا ميخالكوف، الشخصية البارزة في السينما الروسية والمؤيد لنظام الرئيس فلاديمير بوتين، أن من غير الضروري مشاركة روسيا في منافسة الأوسكار.

وقال لوكالة أنباء «تاس» الروسية العامة «أعتقد أن اختيار فيلم سيمثل روسيا في بلد ينفي في الواقع حاليا وجود روسيا لا معنى له».

وذكّر ميخالكوف بأنه اقترح إنشاء منافسة «أوروآسيوية» تعادل جوائز الأوسكار الأميركية وأن مشروعه قيد الإعداد.

ونيكيتا ميخالكوف (76 عاما) والذي يتحدّر من سلالة فنانين مشهورين في روسيا، حصل على جائزة أوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية العام 1995 عن فيلمه «Burnt by the Sun» عن الديكتاتورية الستالينية