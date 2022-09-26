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«دونت ووري دارلينغ» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 05:00 مساء
«دونت ووري دارلينغ» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
الممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد تحضر عرضا لفيلمها الجديد «دونت ووري دارلينغ» في نيويورك، 19 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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تصدر فيلم «دونت ووري دارلينغ» للمخرجة والممثلة أوليفيا وايلد، إيرادات شباك التذاكر بأميركا الشمالية في نهاية الأسبوع الفائت، مع عائدات بلغت 19.2 مليون دولار، وفق موقع «إكزبيتر ريليشنز» المتخصص.

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت التقويمات والتقارير الإعلامية السلبية عن خلافات خارج الشاشة، بما في ذلك بين مخرجة العمل والممثلة فلورنس بيو، قد حفزت مبيعات شباك التذاكر أو خففت من زخمها، وفق «فرانس برس».

لكن في مطلق الأحوال، حقق الفيلم الذي أنتجته شركة «وورنر براذرز» انطلاقة «جيدة جدا فوق المعدل المعتاد» لمثل هذه الأفلام الرومانسية، بحسب المحلل في شركة «فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش» ديفيد أ. غروس.

وتراجع فيلم «ذي وومان كينغ» من إنتاج «سوني»، متصدر الأسبوع الماضي، إلى المركز الثاني مع إيرادات بلغت 11.1 مليون دولار، مع انخفاض بنسبة 42%. وتؤدي في هذا العمل فيولا ديفيس الفائزة بجائزة أوسكار، دور البطولة في قصة تاريخية عن جيش من المحاربات الأفريقيات.

في المرتبة الثالثة، حل الإصدار الجديد لفيلم «أفاتار» الشهير للمخرج جيمس كاميرون. وحقق العمل الذي أنتجته «توينتيث سنتشري فوكس» إيرادات قاربت عشرة ملايين دولار، بمعظمها متأتية من عروض على شاشات «أي ماكس» الكبيرة، من الجمعة إلى الأحد.

وقال غروس إن هذه الانطلاقة «مقبولة»، لكنه ذكر بأن الفيلم حقق بداية بطيئة في العام 2009 قبل أن يسجل رقما قياسيا مطلقا مع إيرادات بلغت 2.8 مليار دولار في مبيعات التذاكر العالمية.

وتأمل الشركة المنتجة بأن يؤدي الإصدار الجديد إلى جذب اهتمام كبير بما يكفي لتعويض الميزانية الضخمة البالغة 250 مليون دولار للتكملة المرتقبة بعنوان «أفاتار: ذي واي أوف ووتر»، المقرر طرحها في ديسمبر.

وحل في المركز الرابع فيلم آخر من إنتاج «توينتيث سنتشري فوكس» بعنوان «بارباريان»، محققا إيرادات بلغت 4.8 ملايين دولار. ويؤدي بطولة فيلم الرعب هذا النجمان جورجينا كامبل وبيل سكارسغارد.

وفي المرتبة الخامسة كان فيلم «بيرل» العنيف من بطولة ميا غوت، مع إيرادات بلغت 1.9 مليون دولار.

وفي ما يلي باقي الأفلام في هذا الترتيب:
6- «سي هاو ذي ران» (1.9 مليون دولار)

7- «بولت تراين» (1.8 مليون دولار)

8- «دي سي ليغ أوف سوبر بتس» (1.8 مليون دولار)

9- «توب غن: مافريك» (1.6 مليون دولار)

10- «مينيينز: ذي رايز أوف غرو» (مليون دولار).

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