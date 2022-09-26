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ريهانا تقدم عرضا فنيا خلال مباراة «سوبر بول» المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 12:25 مساء
ريهانا تقدم عرضا فنيا خلال مباراة «سوبر بول» المقبلة
ريهانا في حفلة «ميت غالا» بنيويورك، 13 سبتمبر 2021 (أ ف ب)
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تقدم النجمة ريهانا عرضا فنيا خلال استراحة ما بين الشوطين بالمباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول) في فبراير المقبل، على ما أعلنت شركة «أبل ميوزيك»، الراعي الرئيسي لهذا العرض الذي يحظى بجماهيرية كاسحة وتأثير مالي هائل.

وكتبت «أبل ميوزيك» على «تويتر»، «ريهانا ستكون على المسرح» في 12 فبراير 2023 بغلينديل في ولاية أريزونا خلال المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية، الحدث الأكثر استقطابا للمشاهدين في الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

وشارك الحساب صورة نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي النجمة صاحبة الكثير من الأغنيات الضاربة بينها «أمبريلا» و«دايمندز»، تُظهر يدها مزينة بالوشم وتحمل كرة مستخدمة في رياضة كرة القدم الأميركية.

سنوب دوغ
وتركز المغنية المتحدرة من باربادوس، منذ سنوات على نشاطات تجارية خارج إطار الموسيقى، لتكرس نفسها خصوصا لعلامتها التجارية لمستحضرات التجميل «فينتي».

وأصبحت ريهانا التي خاضت أيضا غمار الموضة بنجاح، مليارديرة إثر توظيفها الشهرة التي اكتسبتها في مجال الفن لإطلاق ماركات للملابس الداخلية والماكياج والأزياء.

واستقبلت ريهانا ومغني الراب آيساب روكي طفلهما الأول في 13 مايو في لوس أنجليس.

ولا تزال تتحفظ المغنية عن موعد إصدار ألبومها التالي، فيما يعود آخر أعمالها إلى العام 2016.

وقبل ريهانا، شهدت مباراة سوبر بول الأخيرة في فبراير الفائت عروضا فنية لمغنين معروفين هم دكتور دري وسنوب دوغ وكيندريك لامار وماري جي بليج وإيمينيم.

وشهدت مباريات «سوبر بول» في السنوات الأخيرة عروضا لأسماء بارزة في مجال الغناء، بينهم الفنان الكندي ذي ويكند سنة 2021، وجنيفر لوبيز وشاكيرا العام 2020.

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