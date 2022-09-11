«الطيوب» تحتضن مؤتمرا صحفيا حول مهرجان الثقافة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

عقدت اللجنة العليا لمهرجان الثقافة الليبية بقاعة بلد الطيوب بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا أدارته الإعلامية أمل نوري للتعريف بالبرنامج العام للمهرجان وما يتضمنه من فقرات.

وقال رئيس اللجنة، محمد الهدار، إن الهدف من هذا النشاط تشجيع ودعم المواهب الشابة في مختلف الفنون الإبداعية، إضافة لزرع الابتسامة على شفاه الأطفال كمواجهة لتأثيرات الحرب وتوابعها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان، الفنان عبدالله الأسود، إلى تخصيصهم جانبًا للفرق الموسيقية خصوصًا تلك التي لم تحظَ بفرصة في المهرجانات السابقة، مثال فرقة زرياب من الجنوب وفرقة غاساو من جبل نفوسة، إضافة إلى مدن زليتن والجفرة.

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ولفت الأسود الانتباه إلى إبراز مجموعة من الأصوات الفتية في مجال الغناء، وتقييمها وفق تراتيب من ناحية اللحن والكلمات والأداء.

وأشارت سلاف عمار، عضوة اللجنة العليا والمسؤولة عن المناشط الثقافية، إلى اشتمال المهرجان على معرض للكتاب، والتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي، وما يتعلق بالتراث من مقتنيات شعبية وغيرها.

قصر الخلد

يشار إلى أن المهرجان الذي ينتظم بقصر الخلد على مدى يومين، حيث تنطلق فعاليات اليوم الأول الثلاثاء المقبل عند الساعة السادسة، من ميدان الجزائر في مسيرة راجلة رفقة الفرقة النحاسية، وفرق الفنون الشعبية، وصولًا إلى قصر الخلد.

وتتضمن الفعاليات في اليوم الثاني إقامة ندوة ثقافية على تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، حول الثقافة الليبية، بمشاركة كل من الكتاب منصور بوشناف، عبدالحكيم كشاد، وإدارة الدكتور أحمد الرشراش، إضافة لأمسية شعرية يحييها الشعراء يوسف عفط، محمد عبد الله، صالح قدر بوه، أكرم اليسير. ويديرها الكاتب رامز النويصري، بمصاحبة موسيقية للفنان أحمد الحافي. كما يشتمل البرنامج على حفل فني وتكريم نخبة من الإعلاميين والفنانين والمثقفين.

الفنان عبدالله الأسود المدير التنفيدي للمهرجان (بوابة الوسط)

سلاف عمار عضوة اللجنة العليا والمسؤولة عن المناشط الثقافية (بوابة الوسط)

الإعلامية أمل نوري (بوابة الوسط)

جانب من حضور المؤتمر (بوابة الوسط)