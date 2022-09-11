Atwasat

«الطيوب» تحتضن مؤتمرا صحفيا حول مهرجان الثقافة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الأحد 11 سبتمبر 2022, 03:07 مساء
«الطيوب» تحتضن مؤتمرا صحفيا حول مهرجان الثقافة الليبية
محمد الهدار رئيس اللجنة العليا (بوابة الوسط)
alwasat radio

عقدت اللجنة العليا لمهرجان الثقافة الليبية بقاعة بلد الطيوب بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا أدارته الإعلامية أمل نوري للتعريف بالبرنامج العام للمهرجان وما يتضمنه من فقرات.

وقال رئيس اللجنة، محمد الهدار، إن الهدف من هذا النشاط تشجيع ودعم المواهب الشابة في مختلف الفنون الإبداعية، إضافة لزرع الابتسامة على شفاه الأطفال كمواجهة لتأثيرات الحرب وتوابعها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان، الفنان عبدالله الأسود، إلى تخصيصهم جانبًا للفرق الموسيقية خصوصًا تلك التي لم تحظَ بفرصة في المهرجانات السابقة، مثال فرقة زرياب من الجنوب وفرقة غاساو من جبل نفوسة، إضافة إلى مدن زليتن والجفرة.

- العروض الفنية والتراثية تزين مهرجان الثقافة التباوية في نسخته الرابعة

ولفت الأسود الانتباه إلى إبراز مجموعة من الأصوات الفتية في مجال الغناء، وتقييمها وفق تراتيب من ناحية اللحن والكلمات والأداء.

وأشارت سلاف عمار، عضوة اللجنة العليا والمسؤولة عن المناشط الثقافية، إلى اشتمال المهرجان على معرض للكتاب، والتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي، وما يتعلق بالتراث من مقتنيات شعبية وغيرها.

قصر الخلد 
يشار إلى أن المهرجان الذي ينتظم بقصر الخلد على مدى يومين، حيث تنطلق فعاليات اليوم الأول الثلاثاء المقبل عند الساعة السادسة، من ميدان الجزائر في مسيرة راجلة رفقة الفرقة النحاسية، وفرق الفنون الشعبية، وصولًا إلى قصر الخلد.

وتتضمن الفعاليات في اليوم الثاني إقامة ندوة ثقافية على تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، حول الثقافة الليبية، بمشاركة كل من الكتاب منصور بوشناف، عبدالحكيم كشاد، وإدارة الدكتور أحمد الرشراش، إضافة لأمسية شعرية يحييها الشعراء يوسف عفط، محمد عبد الله، صالح قدر بوه، أكرم اليسير. ويديرها الكاتب رامز النويصري، بمصاحبة موسيقية للفنان أحمد الحافي. كما يشتمل البرنامج على حفل فني وتكريم نخبة من الإعلاميين والفنانين والمثقفين.

الفنان عبدالله الأسود المدير التنفيدي للمهرجان (بوابة الوسط)
الفنان عبدالله الأسود المدير التنفيدي للمهرجان (بوابة الوسط)
سلاف عمار عضوة اللجنة العليا والمسؤولة عن المناشط الثقافية (بوابة الوسط)
سلاف عمار عضوة اللجنة العليا والمسؤولة عن المناشط الثقافية (بوابة الوسط)
الإعلامية أمل نوري (بوابة الوسط)
الإعلامية أمل نوري (بوابة الوسط)
جانب من حضور المؤتمر (بوابة الوسط)
جانب من حضور المؤتمر (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟

ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا

جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
جثمان ملكة بريطانيا ينطلق من قصر «بالمورال» في رحلة وداع تاريخية

جثمان ملكة بريطانيا ينطلق من قصر «بالمورال» في رحلة وداع تاريخية
لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر

لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر
لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة الشمسية

لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة الشمسية
هدف قاتل يقود «إنتر» للفوز على «تورينو» في الدوري الإيطالي

هدف قاتل يقود «إنتر» للفوز على «تورينو» في الدوري الإيطالي
(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة للتنس

(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة...
(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في النهائي

(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في ...
بالفيديو.. إيقاف مباراة برشلونة وقادش بسبب أزمة صحية لأحد الجماهير

بالفيديو.. إيقاف مباراة برشلونة وقادش بسبب أزمة صحية لأحد الجماهير
ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة

ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة
القوات الأوكرانية تستعيد غراكوف منازل مدمرة وطرق مليئة بالفجوات

القوات الأوكرانية تستعيد غراكوف منازل مدمرة وطرق مليئة بالفجوات
قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر

قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر
وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله

وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله
انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»

انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟

تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية

غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية
فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة

فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعليق تصوير مسلسل «ذي كراون» عقب وفاة الملكة
تعليق تصوير مسلسل «ذي كراون» عقب وفاة الملكة
تفاصيل جوائز مهرجان «البندقية السينمائي»
تفاصيل جوائز مهرجان «البندقية السينمائي»
نورالدين سعيد يحاضر عن «جمالية اللقطة في الواقعية الجديدة»
نورالدين سعيد يحاضر عن «جمالية اللقطة في الواقعية الجديدة»
الشاب مامي يزور القاهرة للاتفاق على دويتو جديد
الشاب مامي يزور القاهرة للاتفاق على دويتو جديد
محمد رجاء: «الليلة واللي فيها» واقعي.. وزينة الاختيار الأمثل
محمد رجاء: «الليلة واللي فيها» واقعي.. وزينة الاختيار الأمثل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة...
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول...
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»...
محمد الشريف.. اللوحة وخطوط الحكايات المتوارية
محمد الشريف.. اللوحة وخطوط الحكايات المتوارية...
تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه
تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه...
المزيد
«ديزني» تكشف جديدها في «دي 23 إكسبو»
«ديزني» تكشف جديدها في «دي 23 إكسبو»...
«آفتر صن» ينال الجائزة الكبرى لمهرجان «دوفيل»
«آفتر صن» ينال الجائزة الكبرى لمهرجان «دوفيل»...
«الطيوب» تحتضن مؤتمرا صحفيا حول مهرجان الثقافة الليبية
«الطيوب» تحتضن مؤتمرا صحفيا حول مهرجان الثقافة الليبية...
محمد رجاء: «الليلة واللي فيها» واقعي.. وزينة الاختيار الأمثل
محمد رجاء: «الليلة واللي فيها» واقعي.. وزينة الاختيار الأمثل...
الشاب مامي يزور القاهرة للاتفاق على دويتو جديد
الشاب مامي يزور القاهرة للاتفاق على دويتو جديد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط