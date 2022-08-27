إنتاج موسم ثانٍ من مسلسل «هاوس أوف ذي دراغن»

القاهرة - بوابة الوسط

نجح «هاوس أوف ذي دراغن»، خلال عرضه لأول مرة، في استقطاب نحو عشرة ملايين مشاهد في الولايات المتحدة، ما دفع شبكة «إتش بي أو»، الجمعة، إلى إعلان عزمها انتاج موسم ثانٍ من المسلسل المستمد من «غايم أوف ثرونز» الشهير.

وقالت نائبة رئيس البرامج في «إتش بي أو» فرانشيسكا أورسي في بيان «نحن فخورون بما حققه فريق + هاوس أوف ذي دراغن + بأكمله في الموسم الأول (...) إننا في غاية الحماسة» لإكمال العمل «في موسم ثان».

غايم أوف ثرونز

وكان محبو مسلسل «غايم أوف ثرونز» الذي انتهى قبل ثلاث سنوات، على الموعد لإطلاق «هاوس أوف ذي دراغن» الذي تدور قصته قبل مئتي عام تقريبًا من المسلسل الأساسي، والذي يروي قصة سلالة تارغاريين المتعطشة للدماء وتنانينها السبعة عشر.

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واستقطبت الحلقة الأولى 9.98 مليون مشاهد عند بثها مساء الأحد في الولايات المتحدة على قنوات «إتش بي أو» (القناة التقليدية ومنصة بث «إتش بي أو ماكس»)، محققة «أكبر جمهور لمسلسل أصلي جديد في تاريخ إتش بي أو»، وفق ما ذكرت مجموعة «وارنر ميديا» المالكة لـ«إتش بي أو» في بيان.

وحتى الجمعة، «شاهد أكثر من 20 مليون مشاهد الحلقة الأولى على منصات الفيديو حسب الطلب وإتش بي أو ماكس+ في الولايات المتحدة»، وفق الشركة.

ديسكوفري

ويمكن لمنصة «وارنر براذرز ديسكوفري» التي نشأت من الدمج بين «وارنر ميديا» و«ديسكوفري»، أن تتباهى بنجاح أول حلقة في ظل سعي هذا العملاق الجديد في قطاع الترفيه إلى إيجاد مكان له وسط ما وُصف بـ«حروب البث التدفقي».

ومن الآن، يمكن توقع منافسة قوية لـ«هاوس أوف ذي دراغن»، مع اقتراب طرح أولى حلقات مسلسل «رينغز أوف باور» المرتبط بعالم «سيد الخواتم»، السلسلة الأدبية الخيالية التي ابتكرها ج. ر. ر. تولكيين، في الثاني من سبتمبر.

واستحوذت «أمازون برايم فيديو» قبل حوالي خمس سنوات على حقوق عالم «لورد أوف ذي رينغز» في مقابل 250 مليون دولار.