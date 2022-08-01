وفاة الإعلامي الليبي طارق الرويمض

القاهرة - بوابة الوسط

توفي المصور طارق جمعة الرويمض، الإثنين، عن عمر ناهز 57 عاما، بعد معاناة مع المرض، حسب ما نقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الرويمض نقل من طرابلس إلى القاهرة، أخيرا، وأجرى عملية زرع كبد.

وُلد الراحل في مدينة كاباو في 15 ديسمبر العام 1965م، وتخرج في كلية الفنون والإعلام، وحصل على الماجستير في الوسائط المتعددة من إيطاليا.

عمل مع محطات تلفزيونية مثل «الجزيرة» و«الحرة» ووكالة «AP»، وغيرها من الوكالات الإخبارية.

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وسمي رئيس مجلس أمناء جائزة سبتيموس منذ العام 2018، كما أنه عمل مدربا معتمدا من هيئة دعم وتشجيع الصحافة، والمعهد الليبي للإعلام، أكاديمية «DW».

وعمل الفقيد أستاذا بجامعة الزيتونة، وتعاون مع المعهد العالي للفنون، وكلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس، كما عمل بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الزاوية.

إدارة التواصل والإعلام

كما انتدب للعمل بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني العام 2016، وكُلِف قسم المشاريع بإدارة التواصل والإعلام.

والرويمض انتقل للعمل بشكل تام بالمجلس الرئاسي في 2021 وتولى إدارة قسم الوسائط المتعددة بإدارة التواصل والإعلام.

وكان آخر ما كتبه على صفحته الشخصية في «فيسبوك»: «هنا القاهرة، هذا أنا طارق الرويمض أحييكم من أمام مستشفى وادي النيل، بعد مراجعة سريعة لأطبائي الأعزاء، قام فيها الأطباء بإزالة دعامات القناة المرارية، وتنظيف القناة، وزرع دعامة جديدة سيتم إزالتها نهائيا بعد ثلاثة أشهر».