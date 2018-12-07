مصور ليبي يطلق هاشتاغ «#ليبيا_زين_على_زين»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الجمعة 07 ديسمبر 2018, 03:12 صباحا

أطلق المصور الليبي طارق الرويمض هاشتاغ «#ليبيا_زين_على_زين» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتفاعل مع هاشتاغ «#ليبيا_زين_على_زين» عدد كبير من رواد الصفحات الليبية بمواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالتصوير.

وقال طارق الرويمض لـ«بوابة الوسط» الخميس «هاشتاق ليبيا زين على زين هو نداء موجه لكل المصورين الفوتوغرافيين الليبيين لنشر صورة واحدة كل يوم حتى نهاية هذه السنة».

وأضاف: «ننشر الصور التي تبرز مواطن الجمال والسحر والتنوع في بلادنا، بعيدًا عن خطابات العنف والكراهية والشائعات المحبطة وصور القتل والدمار، وأخبار الحروب والفساد».

ولفت المصور طارق الرويمض إلى أن هذا الهاشتاغ يُعـد رسالة مهمة تؤكد أن «ليبيا أجمل من كل هذه الأخبار والصور المقرفة، التي لا تعبر عن وجه ليبيا الجميل وشعبها الطيب».

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