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بالفيديو: اعتذار جديد من ويل سميث لكريس روك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 12:51 مساء
بالفيديو: اعتذار جديد من ويل سميث لكريس روك
ويل سميث يصفع كريس روك على مسرح حفلة «الأوسكار» في هوليوود، 27 مارس 2022 (أ ف ب)
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حاول ويل سميث التواصل مع الكوميدي كريس روك، لكن الأخير لم يكن «جاهزًا للحديث»، حسب ما قال النجم الأميركي في فيديو مطول.

وجاء ذلك ضمن اعتذار جديد مشحون بالعواطف من سميث، عن صفعه روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في وقت سابق هذا العام، وفق «فرانس برس».

وكان سميث الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل، اعتلى خشبة مسرح الأوسكار في مارس، وصفع روك بعد إطلاقه دعابة بشأن زوجته، في حادثة طغت على الحفل السينمائي البارز الذي كان يُبث على الهواء في جميع أنحاء العالم.

غير مستعد للكلام
وقال سميث في مقطع الفيديو الممتد إلى حوالي ست دقائق «اتصلت بكريس وأتى الرد بأنه غير مستعد للكلام، وعندما سيصبح كذلك سيتصل بي».

وأضاف «كريس، أعتذر منك. كان سلوكي غير مقبول. وأنا مستعد للتحدث معك حينما تكون جاهزًا للحديث عن ذلك».

- استقالة ويل سميث من أكاديمية الأوسكار

وكان سميث قدم اعتذارًا علنيًا بعد فترة وجيزة من الحادث، ومُنع من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار للسنوات العشر التالية بعد الصفعة.

واستقال الممثل (53 عامًا) كذلك من عضويته في أكاديمية فنون السينما وعلومها، رغم أن المنظمة لم تلغ جائزته كأفضل ممثل عن دوره في فيلم «كينغ ريتشارد».

جايدا بينكيت سميث 
وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، قال سميث إن زوجته الممثلة جايدا بينكيت سميث التي كانت تجلس إلى جانبه وبدا على وجهها التجهم حين أطلق روك دعابته بشأنها، لم تقل أي شيء لتحريضه على الهجوم.

وأوضح سميث «اتخذت قرارًا بمفردي»، متقدمًا باعتذار إلى زوجته وأبنائهما بسبب «الضغط الذي تسببتُ به لنا جميعا».

وأضاف في هذا الفيديو الذي بدا خلاله كأنه يقاوم الدموع «لا أعتقد بتاتًا أن هذه هي الطريقة المثلى للتعامل مع الشعور بعدم الاحترام أو الإهانة».

وأبدى أسفه الشديد لأنه خيّب آمال المعجبين به، موضحًا «أحاول أن أشعر بالندم من دون أن أخجل» من نفسه.

واختتم حديثه قائلًا «أنا إنسان وقد ارتكبت خطأً، وأحاول ألا أنظر إلى نفسي على أنني أحمق».

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