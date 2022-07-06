فنان بريطاني ينجز رسومات لوجوه ومعالم بالآلة الكاتبة

القاهرة - بوابة الوسط

يسود صمت مكتب جيمس كوك في لندن لا يكسره سوى صوت نقرات على لوحة مفاتيح، إذ يُنجز هذا الفنان البريطاني بدقة مذهلة رسومًا على آلة كاتبة قديمة.

ويتولى الشاب البالغ 25 سنة إنجاز أعمال فنية تظهر فيها أسماء ومعالم بارزة بدءًا من توم هانكس وصولًا إلى عجلة لندن السياحية، معتمدًا على حروف آلته ورموزها، وفق «فرانس برس».

وبدأ كوك يرسم معتمدًا هذا الأسلوب سنة 2014، بعدما تعرف في مدرسته على أعمال استخدم فيها فنان من عشرينيات القرن الفائت الأسلوب نفسه. ثم قرر أن يحاول المباشرة بهذا العمل الذي بدا له «مستحيلًا».

ويقول من الاستوديو الخاص به في العاصمة البريطانية إن «الفضول فقط دفعني لشراء آلة الكتابة الخاصة بي، وبدأت أتعلم تدريجيا منذ ذلك الحين الرسم باستخدامها».

وكان كوك ينجز بداية رسومات لمبانٍ على اعتبار أنها سهلة في الرسم بسبب خطوطها المستقيمة وحركة الآلة التي تنقل الورقة من اليسار إلى اليمين.

ويقول الشاب الذي يدرس الهندسة في الجامعة «لم يكن باستطاعتي رسم وجوه قبل مراكمتي خبرة في استخدام الآلة الكاتبة»، مضيفًا «في الواقع، أصبحت حاليًا أرسمها مستخدمًا هذه الآلة أفضل من رسمها بقلم رصاص».

ويواصل كوك الذي حقق شهرة عبر مواقع التواصل إذ يتابع صفحته عبر «إنستغرام» حاليا أكثر من عشرين ألف مستخدم، إنجاز رسومات مانحا حياة ثانية لآلات يقدمها له عدد من معجبيه.

تحد دائم

ويستطيع جيمس كوك أن يرسم من أي مكان، إذ يتخذ مثلًا من ظلال عجلة لندن أو ضفاف نهر تيمز المحاذي للبرلمان البريطاني مكانًا لإنجاز عمله. وكان يرسم في هذا اليوم تحت السماء الزرقاء مستخدما علامة «@» وبعض الأرقام والحروف.

ويستخدم في الرسومات التي تظهر فيها وجوه النقرة الخاصة بالأقواس لرسم شكل العينين فيما يستعين بعلامة «@» التي «خُصصت لها نقرة كبيرة» في الآلة لرسم البشرة.

ويجذب نقره بدقة على الآلة انتباه المارة في المكان.

ويقول ديفيد أسانته، وهو مهندس كمبيوتر يعمل في أحد المستشفيات، «قبل اختراع الـ+ مايكروسوفت وورد+ وتوابعه كان البشر يعتمدون على هذه الآلة للكتابة»، مضيفًا «إن قدرة كوك على استخدامها لإنجاز أعمال فنية خطوة مذهلة».

وبينما يستغرق إنجاز رسومات بسيطة أربعة إلى خمسة أيام، يشكل رسم الوجوه عملا مرهقا أكثر، على ما يوضح الشاب الذي يرى أن العمل باستخدام آلة «وظائفها محدودة ممتع بالفعل». ويقول إن هذه المهمة «لن تصبح سهلة مع الوقت، بل تشكل تحديًا دائمًا».

ويعتزم كوك عرض أعماله هذا الصيف في إنجلترا، ويأمل في أن يُدرَج اسمه في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية عن إنجازه أكبر رسم بآلة كاتبة.