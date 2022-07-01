رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

توفى الموسيقار الليبي علي ماهر، أحد أبرز الملحنين الليبيين مساء الخميس، عن عمر ناهز الـ77 عاما، في إحدى المصحات التونسية، بعد معاناة من المرض لازمته طويلا.

بدأ الفنان علي ماهر مسيرته الفنية نهاية ستينات القرن الماضي، فور عودته إلى مدينة طرابلس، بعد أن أكمل دراسته في جامعة بنغازي، دفعة العام 1965، رفقة الفنانين، عبدالرحمن قنيوة، ووحيد خالد، وعبدالله السباعي، فلحن إحدى أشهر أغانيه «طوالي»، ثم أتبعها بقصيدة «بلد الطيوب» كلمات الشاعر الراحل، علي صدقي عبدالقادر، وأداء الفنان المرحوم، محمود كريم،وكان هذا العمل علامة فارقة في تاريخ الفنان الفني، وفي الأغنية الليبية عموما، كإحدى أروع القصائد التي تغنت بليبيا، ولازالت تكتسب شعبية حتى اليوم.

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ولحن علي ماهر للعديد من الفنانين العرب، منهم ميادة الحناوي، وأصالة، وفهد بلان، ووديع الصافي، وعبدالهادي بلخياط.

وأكدت عائلة الفنان الراحل علي ماهر أنه من المنتظر أن ينقل جثمان الفقيد غدا الجمعة إلى أرض الوطن، لتجرى مراسم دفنه غدا السبت، في مثواه الأخير بمدينة طرابلس.







