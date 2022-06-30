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الأخوان روسو: رايان غوسلينغ هو «The Gray Man» الحقيقي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 01:00 مساء
الأخوان روسو: رايان غوسلينغ هو «The Gray Man» الحقيقي
لقطة من فيلم «The Gray Man» (خاص لـ بوابة الوسط)
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كعادة الأخوين جو وأنتوني روسو في تقديم المختلف على شاشة السينما، لذلك يراهنان على فيلمهما الجديد «The Gray Man»، خاصة وأنهما يقدمان نجمهما المفضل رايان غوسلينغ بشكل جديد ومختلف تماما، فلأول مرة في حياته المهنية يقدم غوسلينغ من خلال هذا الفيلم عددا من الشخصيات، حيث يجسد شخصية «كورت جينترى» أو (Sierra Six) ذلك العميل من وكالة الاستخبارات المركزية الذي جرى تجنيده في سجن فيدرالي، ليكون بمثابة قاتل تابع للوكالة ولكن في الخفاء، فرسميا هو غير موجود ومن هنا جاء لقبه بالرجل الرمادي، فهو الشخص الذي يعيش ويموت في الظل.

وأكد الأخوان روسو «أن الرجل الرمادي شخصية غامضة بطريقة لا يمكن تصديقها، لها ماض شديد السرية، يمكن أن يقال إنه شبح، وظيفته الاختباء عن عيون الجميع، حتى في القتل فهو ينفذ الأمر ثم يختفي، وكان اختيار الممثل الذي سيقوم بالدور نفسه تحديا مختلفا تماما، وهذا سبب احتياجنا لغوسلينغ لتقديم الدور، فهو استثنائي في توصيل التفاصيل للمتلقي من خلال نظرة أو حركة، فلقد خلق حياة داخلية للشخصية بشكل دقيق وطريقة راقية، كما أن لديه سيطرة رائعة على جسده، فهو بداخله الرجل الرمادي باستثناء القتل»، وفقا لبيان.

منهج الرجل الرمادي
وأشار جو روسو «إن غوسلينغ أعطى عمقا للشخصية، من خلال أداء بسيط وهو ما كنا نطلبه، فنهج رايان في الأداء مشابه تمامًا لمنهج الرجل الرمادي للعيش بطريقة جامحة، فهو سيد البساطة والبراعة، فهو يعرف كيف ينقل حياة داخلية معقدة للغاية من خلال القيام بالقليل جدًا كممثل، لكنه يتمتع أيضًا بكاريزما في نفس الوقت، وكأن غوسلينغ قد ولد ليقيم في نفسية الرجل الرمادي، وبتجسيده للدور أثبت أنه قادر على تقديم هذا التحدي، ولقد سعدت بعرض الفيلم أولا على شاشة السينما لأن الجمهور سيتابع ما يقوم به رايان بشكل أفضل وسيشعر بالعديد من التفاصيل التي لن يمكنه الشعور بها عند مشاهدته على الشاشة العادية».

- «نتفليكس» تطرح «The Gray Man» في دور العرض المصرية

وقال أنتوني روسو «هذه الشخصية خفية للغاية ومغطاة بحذر، لا يهدر أي طاقة، ولا يتحرك إذا لم يكن مضطرًا لذلك، لأنه يتم الحفاظ على كل شيء في حال احتاجه، واستنادًا إلى الكتاب الأول في سلسلة Gray Man من تأليف مارك جريني، تتكشف حبكة الفيلم عن أنه المرتزق الأكثر مهارة في وكالة المخابرات المركزية (سييرا سيكس) المعروف أيضًا باسم الرجل الرمادي، والذي يكشف عن غير قصد أسرار الوكالة المظلمة، ويتعين عليه الفرار من مطاردة عالمية بقيادة زميله السابق المضطرب نفسيا لويد هانسن والذي يجسده كريس إيفانز».

روح الدعابة
وقال غوسلينغ «لقد انجذبت إلى حقيقة أن الشخصية التي قدمتها هي جاسوس ليس في أي نوع من المهام، كل من في الفيلم يستهدفه، ولكنه يريد فقط تجنبهم حتى يتمكن من العيش حياة طبيعية، فالعامل الرئيسي الآخر الذي يميز الفيلم هو قدرته على مزج الفكاهة بالحركة، ففي كل مشهد تقريبًا، حاولنا إعداده بحيث يكون في وضع غير مؤات، فالأمر يتعلق بمراقبته، وهو يستخدم كل ما هو موجود في بيئته لكسب النفوذ، وما يستخدمه باستمرار هو روح الدعابة، إنها أداة بقاء، إذا تمكن من العثور على ما هو مضحك في عبثية الموقف، فيمكنه أن ينأى بنفسه عن خطره»، وأضاف «لقد أحببت صنع هذا الفيلم، فأنا أود تكرار التجربة مرة أخرى، وسعدت أن الجمهور سيتاح له مشاهدتها في دور العرض أولا حيث يشعر بكل التفاصيل التي مررنا بها خاصة في الأكشن، فأنا آمل أن نتمكن من تقديم باقي الأجزاء من نفس الرواية في مرحلة ما».

أحداث فيلم «The Gray Man» مستوحاة من الكتاب الأول من سلسلة كتب «The Gray Man» لمارك جريني والتي صدرت العام 2009 وتصل إلى 6 كتب، وكتب له السيناريو والحوار جو روسو، كريستوفر ماركوس، ستيفن ماكفيلي، ويقوم ببطولة الفيلم رايان غوسلينغ، كريس إيفانز، آنا دي أرماس، جيسيكا هينويك، إجنر مورا، دانوش، بيلي بوب ثورنتون، ألفري وودارد، ريج جان بايدج، جوليا باترز، إمي إيكواكور، سكوت هاز، ويجمع فيلم الجاسوسية، الشقيقين جو وأنتوني روسو، مخرجي سلسلة «أفانغرز».

يطرح الفيلم أولا بدور العرض بداية من يوم 13 يوليو المقبل في مصر في سابقة هي الأولى من نوعها لـ«نتفيلكس»، كما سيعرض يوم 14 يوليو في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.

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