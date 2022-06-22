Atwasat

إدانة بيل كوسبي بالاعتداء جنسيا على مراهقة قبل نحو 50 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 11:50 صباحا
إدانة بيل كوسبي بالاعتداء جنسيا على مراهقة قبل نحو 50 عاما
الممثل الأميركي بيل كوسبي في بنسلفانيا الأميركية، 24 مايو 2017 (أ ف ب)
alwasat radio

دانت هيئة محلفين في إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية، الثلاثاء، النجم التلفزيوني الأميركي السابق بيل كوسبي بالاعتداء جنسيا على فتاة قاصر سنة 1975 عندما كانت في السادسة عشرة.

وستحصل جودي هوث البالغة حاليا 64 سنة على 500 ألف دولار كتعويضات عطل وضرر، وفق «فرانس برس».

ويمثل قرار المحكمة الصادر في الدعوى المدنية التي رفعتها هوث الإدانة الرسمية الوحيدة حتى اليوم في حق كوسبي (84 عاما) الذي تتهمه عشرات النساء بالاعتداء الجنسي عليهنّ.

ودينَ كوسبي في سبتمبر 2018 بالسجن مع النفاذ بتهمة تخدير امرأة دعاها إلى منزله سنة 2004 تدعى أندريا كوستاند والاعتداء عليها جنسيا، لكن المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا أبطلت الحكم العام الفائت لوجود خلل في الإجراء، وأطلقت سراحه.

واعتبر كثيرون أن قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا ثم رفض استئناف هذه القضية أمام المحكمة العليا الأميركية كانا بمثابة صفعة لحركة «#مي تو» التي تشجع النساء على فضح مرتكبي التحرش والاعتداء الجنسي.

وعلى مدى سنوات، جسّد بيل كوسبي دور الأب المثالي في مسلسل «ذي كوسبي شو» الأميركي.

ولم يحضر الممثل الجلسات الخاصة بقضية هوث التي انعقدت على مدى أسبوعين في محكمة بسانتا مونيكا.

وادعى محامو الدفاع عن جودي هوث خلال جلسات المحاكمة أن الأخيرة قابلت كوسبي في موقع التصوير، ثم دعاها الممثل بعد التصوير إلى نادي التنس الخاص به وجعلها تشرب كمية كبيرة من الكحول قبل أن يصطحبها إلى مقر مؤسس مجلة «بلاي بوي» (المعروف بـ«بلاي بوي مانشن») في لوس أنجليس ويعتدي عليها. وروى محامي المدعية ناثان غولدبرغ أمام هيئة المحلفين تفاصيل عن حادثة الاعتداء.

مدنية.. لا جنائية
ونفى محامو كوسبي أي اعتداء من جانب موكلهم وشككوا في أقوال المدعية التي بدأت إفادتها بالإشارة إلى أن الوقائع حصلت العام 1974.

وأشاروا كذلك إلى تناقضات في رواية هوث، أبرزها أنها بقيت في المكان لـ12 ساعة برفقة صديقتها صاحبة السنوات السبعة عشرة التي كانت ترافقها، بعد الاعتداء المزعوم. ولم تتم مقاضاة كوسبي جنائيا لأن فترة التقادم كانت انقضت سنة 2014 عندما رفعت هوث الدعوى ضد الممثل.

وقال غولدبرغ إن موكلته استرجعت الذكريات المرتبطة بالحادثة تزامنا مع الضجة الإعلامية التي أثيرت في شأن اتهامات أخرى لكوسبي باعتداءات جنسية.

ويجيز القانون الخاص بولاية كاليفورنيا للبالغين رفع دعاوى مدنية مرتبطة باعتداءات جنسية تعرضوا لها خلال طفولتهم حتى بعد سنوات عدة على انقضاء فترة التقادم.

- بيل كوسبي يواجه اتهامه بالاعتداء الجنسي على مراهقة قبل 50 عاما

- بدء محاكمة بيل كوسبي في قضية اعتداء جنسي قبل نصف قرن

وفي أكتوبر 2021، رفعت الممثلة ليلي برنارد التي شاركت في «ذي كوسبي شو» دعوى مدنية ضد بيل كوسبي مدعية أنه اغتصبها قبل ثلاثين سنة بعدما قدم لها مشروبا أفقدها الوعي. وتطالبه بتعويضات قيمتها 125 مليون دولار أمام محكمة بولاية نيو جيرزي.

ووجهت نحو 60 امرأة علنا تهما ضد بيل كوسبي بالاعتداء عليهنّ جنسيا مستخدما على مدى عقود الكحول والحبوب المنومة لاستغلال ضحاياه.

ولطالما نفى كوسبي الذي شكل أيقونة في الثقافة الشعبية الأميركية نهاية القرن العشرين هذه الادعاءات، مؤكدا أن العلاقات الجنسية كانت تحصل برضى الطرف الآخر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لوكاكو يستعد للعودة إلى إنتر ميلان

لوكاكو يستعد للعودة إلى إنتر ميلان
الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو

الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو
شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية

شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية
رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»

رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»
ماني يصل ميونيخ على متن طائرة خاصة للكشف الطبي في البايرن والإعلان الرسمي.. الأربعاء

ماني يصل ميونيخ على متن طائرة خاصة للكشف الطبي في البايرن والإعلان الرسمي.. ...
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد

قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية

بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية
«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»

«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»
أزمة ليبيا ومواعيد الغربان

أزمة ليبيا ومواعيد الغربان
بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه الأرجنتيني

بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه ...
المشري يقترح على وليامز لقاء عقيلة صالح في غدامس لحل النقاط العالقة بالمسار الدستوري

المشري يقترح على وليامز لقاء عقيلة صالح في غدامس لحل النقاط العالقة بالمسار ...
منح حسن الأمين وعايدة الكبتي جائزة الدولة الفخرية للصحافة

منح حسن الأمين وعايدة الكبتي جائزة الدولة الفخرية للصحافة
«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز بجائزة الدولة التقديرية

«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز بجائزة الدولة ...
«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة والاتحاد (صور)

«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة ...
قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو

قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو
السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين

السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين
بليحق: الترشح للرئاسة ضمن النقاط الخلافية في المسار الدستوري

بليحق: الترشح للرئاسة ضمن النقاط الخلافية في المسار الدستوري
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية للمناظرات
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية للمناظرات
مانو خليل أفضل مخرج في مهرجان «الفيلم العربي بروتردام»
مانو خليل أفضل مخرج في مهرجان «الفيلم العربي بروتردام»
الممثل الأميركي بن ستيلر للرئيس الأوكراني: «أنت بطلي»
الممثل الأميركي بن ستيلر للرئيس الأوكراني: «أنت بطلي»
«الأمير المجدد».. وثائقي جديد يرصد مسيرة محمد بن سلمان
«الأمير المجدد».. وثائقي جديد يرصد مسيرة محمد بن سلمان
«البحر أمامكم» يستأنف عروضه في «زاوية» الثلاثاء
«البحر أمامكم» يستأنف عروضه في «زاوية» الثلاثاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية للمناظرات
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية ......
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة ......
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد تتوصل إلى قرار
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد ......
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم...
جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت لي حياتي»
جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت......
المزيد
إدانة بيل كوسبي بالاعتداء جنسيا على مراهقة قبل نحو 50 عاما
إدانة بيل كوسبي بالاعتداء جنسيا على مراهقة قبل نحو 50 عاما...
إد شيران ينال تعويضا نظير نفقات دعوى السرقة الأدبية عليه
إد شيران ينال تعويضا نظير نفقات دعوى السرقة الأدبية عليه...
منى زكي تقترب من توديع «القاهرة مكة»
منى زكي تقترب من توديع «القاهرة مكة»...
«البحر أمامكم» يستأنف عروضه في «زاوية» الثلاثاء
«البحر أمامكم» يستأنف عروضه في «زاوية» الثلاثاء...
«الأمير المجدد».. وثائقي جديد يرصد مسيرة محمد بن سلمان
«الأمير المجدد».. وثائقي جديد يرصد مسيرة محمد بن سلمان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط