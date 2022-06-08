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هارفي واينستين يريد 5 ملايين دولار تعويضا عن حادث سير

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 02:25 مساء
هارفي واينستين يريد 5 ملايين دولار تعويضا عن حادث سير
المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين خلال إحدى جلسات محاكمته (أ ف ب)
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يريد هارفي واينستين تعويض عطل وضرر قدره خمسة ملايين دولار، عن حادث تعرض له العام 2019 في سيارة «جيب».

حسب دعوى رفعها المنتج السينمائي السابق أمام محكمة في نيويورك، الثلاثاء، على مجموعة «فيات كرايسلر».

واندمجت «فيات كرايسلر» الأميركية لصناعة السيارات ضمن مجموعة «ستيلانتيس»، التي أكدت أنها تعتزم «الدفاع بشدة» عن منتجها «ضد هذه المزاعم»، وفق «فرانس برس».

- هارفي واينستين ينفي التهم الموجهة إليه

وأفاد واينستين الذي صدر العام 2020 حكم بحبسه 23 عاما في قضية اعتداء جنسي العام 2006 واغتصاب العام 2013، بأنه كان يقود سيارة «جيب» معارة من شركة «كرايسلر» في 17 أغسطس 2019، فحاول تجنب الاصطدام بغزال لكن مكابح السيارة لم تعمل بطريقة سليمة.

إصابات كارثية ومعيقة
أدى ذلك إلى انقلاب السيارة مما تسبب بإلحاق «إصابات كارثية ومعيقة بشكل دائم، فضلا عن آلام ومعاناة كبيرة ودائمة» بواينستين الذي كان يضع حزام الأمان بشكل صحيح، على ما جاء في نص الدعوى التي أرسلها محاموه إلى وكالة فرانس برس.

وأشار المحامون إلى أن عملية جراحية أجريت لواينستين في الظهر في ديسمبر 2019 ، بعد حادث السيارة، وبدا ضعيفا جسديا أثناء محاكمته، وكان يستعين بجهاز المشي في معظم تنقلاته.

ووجه واينستين أربع تهم إلى مجموعة «فيات كرايسلر» هي وجود عيوب في المنتج وإهمال الشركة المصنعة ومخالفة الكفالة وإهمال المالك.

ويمضي الرجل البالغ 70 عاما عقوبة بالسجن حاليا في أحد سجون كاليفورنيا حيث ينتظر محاكمة جديدة بتهمة الاعتداء الجنسي على خمس نساء.

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