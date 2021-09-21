هارفي واينستين ينفي التهم الموجهة إليه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 04:28 مساء
المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين مشاركا في جلسة للمحكمة في لوس أنجليس في 29 يوليو 2021 (أ ف ب)

دفع المنتج الهوليوودي هارفي واينستين ببراءته، الإثنين، أمام محكمة في لوس أنجليس من اتهامات الاعتداء الجنسي والاغتصاب.

ومنذ العام 2020، يمضي واينستين (69 عامًا) عقوبة سجن مدّتها 23 سنة لأفعال مماثلة في نيويورك. ونقل هذا الصيف إلى لوس أنجليس لمحاكمته على خلفية اتهامات جديدة، وفق «فرانس برس».

ويتّهم المنتج الذي كان في ما مضى واسع النفوذ في هوليوود بالاعتداء على خمس نساء في فنادق، بين 2004 و2010. وفي حال أدين بكلّ هذه الأفعال، قد يحكم عليه بالحبس 140 عامًا بالإضافة إلى محكوميته في نيويورك.

ومن المزمع إقامة الجلسة المقبلة في لوس أنجليس في الخامس والعشرين من أكتوبر.

وبدأت اتهامات الاعتداء الجنسي والتحرش في حقّ واينستين تظهر إلى العلن العام 2017، وشكلت منطلقًا لحركة «مي تو» العالمية. وفي المجموع، اتّهمت نحو 90 امرأة واينستين بالتحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي، بينهن الممثلات أنجلينا جولي وغوينث بالترو وروزانا أركيت.

وفي لوس أنجليس كما في نيويورك، دأب واينستين على نفي الاتهامات الموجهة إليه مؤكدًا أن علاقاته الجنسية كلها حصلت بالتراضي.

وكان لواينستين قبل سقوطه نفوذ كبير في هوليوود. ففي نهاية سبعينيات القرن الفائت، أسس شركة «ميراماكس» للإنتاج مع شقيقه، وبيعت لشركة «ديزني» العام 1993، ثم أطلقا شركة «ذي واينستين كومباني» التي حقَّقت نجاحات كبيرة، منها «إنغلوريوس باستردس» لكوينتن تارانتينو.

وتلقت أفلام واينستين أكثر من 300 ترشيح لجوائز الأوسكار على مدى سنوات، وفازت منها فعليًا بواحد وثمانين تمثالًا صغيرًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دبلوماسي إيطالي عن «أزمة الغوصات»: على أوروبا تولي مسؤولية استقرار منطقة المتوسط...
دولى
هون تعلن برنامج مهرجانها السياحي في نسخته الفضية
ثقافة وفن
ظاهرة غريبة تطارد أتلتيكو مدريد قبل مواجهة خيتافي في «الليغا»
رياضة عالمية
رجل يحاول تهريب 213 فرس بحر
علوم وتكنولوجيا
بوغدانوف: روسيا والسودان تجريان محادثات بشأن قاعدة بحرية على البحر الأحمر
دولى
رسميا.. تحديد موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بليحق يعلن تشكيل لجنتين للتحقيق مع الحكومة ودراسة قانون انتخاب مجلس النواب
ليبيا
«طالبان» تطرد النساء الأفغانيات العاملات بوزارة الخارجية
دولى
غسان سلامة: بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون إتمام الانتخابات
ليبيا
الأسطورة بيليه يتحدث إلى محبيه بعد العودة مجددا للعناية المركزة
رياضة عالمية
ليلة اهتزاز عرش ميسي في حديقة الأمراء
رياضة عالمية
د. عوض القويري لـ«بوابة الوسط»: نقص هذه الأدوية ينبئ بكارثة صحية في ليبيا
طب وصحة
لقاح «فايزر» آمن للأطفال بين سن 5 و11 عاما
دولى
سيطرة أهلاوية برباعية تمنح أبناء طرابلس بطاقة التأهل في «الكونفدرالية» لملاقاة ...
رياضة محلية
ماكرون يطلب باسم فرنسا «الصفح» من الحركيين الجزائريين
عربى
الحزب الحاكم في روسيا يعلن فوزه بأغلبية الثلثين في الانتخابات التشريعية
دولى
الاتحاد يقطع تذكرة مواجهة الترجي التونسي رسميًا في دوري أبطال أفريقيا بعد عبور ...
رياضة محلية
«فرانس برس»: هل غيرت مديرة صندوق النقد الدولي تقريرها لصالح الصين؟
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مازدا» تكشف «CX-5» المحدثة