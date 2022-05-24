كايت موس قد تشهد في المحاكمة المقامة بدعوى ديب ضد هيرد

القاهرة - بوابة الوسط

من المتوقع أن تمثل عارضة الأزياء كايت موس، شريكة حياة جوني ديب في تسعينيات القرن الماضي، الأربعاء، أمام المحكمة للإدلاء بإفادتها في المحاكمة التي تحظى باهتمام إعلامي كبير في دعوى تشهير رفعها الممثل ضد طليقته أمبير هيرد، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مصادر مقربة من ديب.

وذكرت جريدة «نيويورك بوست»، الإثنين، أن العارضة البريطانية البالغة 48 عامًا قد تدلي بإفادتها بواسطة الفيديو من كاليفورنيا، وفق «فرانس برس».

ودعيت كايت موس التي شاركت نجم «بايرتس أوف ذي كاريبيين» حياته بين العامين 1994 و1997، للإدلاء بإفادتها من جانب محامي جوني ديب.

وخلال الإدلاء بشهادتها في الخامس من مايو، وصفت أمبير هيرد شجارًا عنيفًا وقع مع زوجها في مارس 2015، وتحدثت عن شائعة كانت متداولة حينها بأن جوني ديب أسقط شريكته السابقة كايت موس على السلالم. وقالت هيرد «فكّرت مباشرة بكايت موس على السلالم وسددت ضربة له».

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ويأمل محامو النجم الهوليوودي أن تدحض كايت موس هذه الشائعة، ما ينزع المصداقية عن كامل شهادة الممثلة البالغة 36 عامًا.

غيرة

ورد الجراح المتخصص ريتشارد مور، الإثنين، على ادعاءات جوني ديب الذي يؤكد أنه فقد جزءًا من إصبعه في أستراليا سنة 2015 بسبب تحطيم أمبير هيرد زجاجة مشروب عليه خلال مشادة بينهما. وأوضح أنه لم يكن هناك أي شظايا زجاج على الإصبع المصاب ولا على اليد.

ووصف طبيب آخر هو الأخصائي النفسي ديفيد شبيغل، شخصية الممثل بأنها «نرجسية»، مشيرًا إلى أن حالته هذه يفاقمها استهلاكه المفرط للمخدرات والكحول.

وتطرق إلى «الغيرة والتعكير المفاجئ للمزاج وصعوبة حفاظه على الهدوء، وتقبله بدرجة معينة للعنف».

وأكد الطبيب أن تناول الكحول والكوكايين «يزيد مخاطر العنف الأسري بدرجة كبيرة».