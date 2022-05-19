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ويتني هانريكيز: شهدت شجارا عنيفا بين شقيقتي وجوني ديب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 مايو 2022, 03:05 مساء
ويتني هانريكيز: شهدت شجارا عنيفا بين شقيقتي وجوني ديب
ويتني هانريكيز شقيقة أمبير هيرد، تدلي بشهادتها أمام محكمة فيرفاكس قرب واشنطن، 18 مايو 2022 (أ ف ب)
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أفادت ويتني هانريكيز، شقيقة الممثلة أمبير هيرد، بأنها شهدت العام 2015 شجارًا عنيفًا وقع بين شقيقتها وجوني ديب، مشيرة إلى أن الممثل «أمسك هيرد بشعرها وضربها»، وذلك في شهادة ألقتها، الأربعاء، أمام محكمة أميركية تنظر في دعوى تشهير رفعها ديب ضد زوجته السابقة.

وهذه الواقعة هي واحدة من المشاجرات الكثيرة بين الزوجين السابقين التي تم التطرق لها منذ بدء المحاكمة ضمن جلسات تُعقد في محكمة فيرفاكس قرب العاصمة الأميركية واشنطن وتحظى باهتمام كبير من وسائل الإعلام، وفق «فرانس برس».

وأشارت ويتني هانريكيز إلى أن الزوجين كانا يتبادلان في 23 مارس 2015، أي بعد شهر على زواجهما، إهانات «سيئة جدًا» في منزلهما الواقع بلوس أنجليس.

وكانت هانريكيز ترغب في اصطحاب شقيقتها إلى شقة مجاورة لمنزلها، وقالت أمام المحكمة «لكن جوني ديب صعد السلالم وضربني على ظهري». وتابعت «سمعت شقيقتي تصرخ (لا تمسك أختي) وصفعته، فأمسك بها».

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وأكدت أن حارس ديب الشخصي عندما وصل كان «الممثل قد أمسك هيرد من شعرها بيد وضربها بالأخرى». وبعدما تمكن الحارس من إبعاد ديب عن هيرد اصطحبها إلى غرفة تُقفل بالمفتاح.

وأضافت هانريكيز «كنت أسمع جوني يصرخ شاتمًا وأصوات أغراض تتكسر». وأشارت إلى أنها وجدت في اليوم التالي خزائن ملابس هيرد «مدمرة بالكامل» وأغراضًا كثيرة حُطمت في المطبخ.

حال صحية سيئة
وبدأ الشجار بعدما اتهمت الممثلة البالغة 36 عامًا زوجها بخيانتها بعد عثورها على رسائل نصية في هاتفه أرسلها إلى إحدى النساء.

وأكدت هانريكيز أن هذه الواقعة كانت الوحيدة التي شهدتها خلال فترة علاقة الثنائي. وأوضحت أن ديب طلب منها بعد وقوع الشجار التوقيع على اتفاق يلزمها أن تلتزم الصمت في شأن ما حدث، وهو ما لم تقم به. وغادرت المكان بعد فترة وجيزة.

وفي شهادتها، أشارت هانريكيز إلى أن تصرفات نجم سلسلة «ذي بايرتس أوف ذي كاريبيين» كانت تتغير تحت تأثير الكحول والمخدرات. وقالت «يكون لطيفًا جدًا عند عدم إفراطه في تناول المخدرات والكحول، لكنه يصبح سيئًا تحت تأثير هذه المواد».

وتطرقت كذلك إلى سيطرته تدريجيًا على حياة أمبير هيرد، إذ كان يطلب من منسق إطلالاتها في كل مرة أن يختار ملابس لحضورها الحفلات «أكثر تحفظًا من المرات السابقة»، وكان يعترض على أدوار تمثيلية معينة ويرفض أن تضع رمزًا سريًا لهاتفها الخاص.

وأوضحت هانريكيز (34 عامًا) أن هيرد «كانت في حال صحية سيئة» عندما رفعت دعوى الطلاق في مايو 2016، إذ «كانت تزن نحو 50 كيلوغرامًا ووجهها نحيل».

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