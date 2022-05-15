Atwasat

بريتني سبيرز تعلن فقدان جنينها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 01:45 مساء
بريتني سبيرز تعلن فقدان جنينها
بريتني سبيرز في لاس فيغاس، 18 أكتوبر 2018 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز التي كشفت حملها الشهر الماضي، في رسالة نشرتها، السبت، على «إنستغرام» مع شريك حياتها سام أصغري فقدان جنينها بسبب حالة إجهاض تلقائي.

وكتبت المغنية البالغة 40 عامًا، وهي أم لطفلين، وشريك حياتها البالغ 28 عامًا: «ببالغ الحزن نعلن أننا فقدنا طفلنا المعجزة أثناء الحمل»، وفق «فرانس برس».

في 11 أبريل، كتبت المغنية التي طارت شهرتها في سنوات المراهقة بفضل أغنيات ضاربة حققت انتشارًا عالميًا كبيرًا بينها «بايبي وان مور تايم» العام 1998، على «إنستغرام»، «لقد أجريت اختبار الحمل.. أنا أنتظر طفلًا».

وأتى الخبر بعد خمسة أشهر من إنهاء القضاء الأميركي في لوس أنجليس (غرب) وصاية والد بريتني، جيمي سبيرز، عليها.

وفرضت الوصاية العام 2008 بسبب اضطرابات نفسية تعرضت لها النجمة التي وصفت طريقة ممارسة والدها لهذه الوصاية بأنها «مؤذية»، ما تجلى خصوصًا من خلال إعلانها أنه منعها من إزالة لولب لمنع الحمل رغم رغبتها في إنجاب مزيد الأطفال.

وأضافت بريتني سبيرز وسام أصغري اللذان التقيا العام 2016، أنهما «سيواصلان محاولة توسيع أسرتهما الجميلة»، وطلبا في غضون ذلك «احترام خصوصيتهما في هذا الوقت الصعب».

ولبريتني سبيرز طفلان يدعيان شون وجايدن من زوجها السابق كيفين فيدرلاين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
أوكرانيا تفوز بمسابقة «يوروفيجن»

أوكرانيا تفوز بمسابقة «يوروفيجن»
بعد «كورونا».. «حمى مجهولة» تضرب كوريا الشمالية

بعد «كورونا».. «حمى مجهولة» تضرب كوريا الشمالية
شاهد في «هذا المساء».. الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بين الترقب والانتقاد

شاهد في «هذا المساء».. الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بين الترقب والانتقاد
«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين
انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي
انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي
الأهلي طرابلس يصل جنوب أفريقيا وسط صعوبات وغيابات قبل مواجهة أورلاندو في «الكونفدرالية»

الأهلي طرابلس يصل جنوب أفريقيا وسط صعوبات وغيابات قبل مواجهة أورلاندو في ...
الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس

الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس
لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022

لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد

الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد
كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد

مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد
بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة

بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة
قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ

قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار

«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مهرجان «كان» السينمائي يسعى لتجديد شبابه
مهرجان «كان» السينمائي يسعى لتجديد شبابه
أوكرانيا تفوز بمسابقة «يوروفيجن»
أوكرانيا تفوز بمسابقة «يوروفيجن»
الفنان المعلم على سعيد قانه
الفنان المعلم على سعيد قانه
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
سعاد خليل تفتتح مهرجان قرطاج للمونودراما بـ«مخالب الماء»
سعاد خليل تفتتح مهرجان قرطاج للمونودراما بـ«مخالب الماء»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا...
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية ......
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد ......
الهادي البكوش يكتب: الدراما الليبية من المحلية للعربية
الهادي البكوش يكتب: الدراما الليبية من المحلية للعربية...
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه...
المزيد
بريتني سبيرز تعلن فقدان جنينها
بريتني سبيرز تعلن فقدان جنينها...
«الوجع الليبي» ورحيل شيرين أبوعاقلة في أصبوحة بن الطيب الشعرية
«الوجع الليبي» ورحيل شيرين أبوعاقلة في أصبوحة بن الطيب ......
«القاهرة السينمائي الدولي» يفتح باب تسجيل الأفلام
«القاهرة السينمائي الدولي» يفتح باب تسجيل الأفلام...
سعاد خليل تفتتح مهرجان قرطاج للمونودراما بـ«مخالب الماء»
سعاد خليل تفتتح مهرجان قرطاج للمونودراما بـ«مخالب الماء»...
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط