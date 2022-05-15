بريتني سبيرز تعلن فقدان جنينها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز التي كشفت حملها الشهر الماضي، في رسالة نشرتها، السبت، على «إنستغرام» مع شريك حياتها سام أصغري فقدان جنينها بسبب حالة إجهاض تلقائي.

وكتبت المغنية البالغة 40 عامًا، وهي أم لطفلين، وشريك حياتها البالغ 28 عامًا: «ببالغ الحزن نعلن أننا فقدنا طفلنا المعجزة أثناء الحمل»، وفق «فرانس برس».

في 11 أبريل، كتبت المغنية التي طارت شهرتها في سنوات المراهقة بفضل أغنيات ضاربة حققت انتشارًا عالميًا كبيرًا بينها «بايبي وان مور تايم» العام 1998، على «إنستغرام»، «لقد أجريت اختبار الحمل.. أنا أنتظر طفلًا».

وأتى الخبر بعد خمسة أشهر من إنهاء القضاء الأميركي في لوس أنجليس (غرب) وصاية والد بريتني، جيمي سبيرز، عليها.

وفرضت الوصاية العام 2008 بسبب اضطرابات نفسية تعرضت لها النجمة التي وصفت طريقة ممارسة والدها لهذه الوصاية بأنها «مؤذية»، ما تجلى خصوصًا من خلال إعلانها أنه منعها من إزالة لولب لمنع الحمل رغم رغبتها في إنجاب مزيد الأطفال.

وأضافت بريتني سبيرز وسام أصغري اللذان التقيا العام 2016، أنهما «سيواصلان محاولة توسيع أسرتهما الجميلة»، وطلبا في غضون ذلك «احترام خصوصيتهما في هذا الوقت الصعب».

ولبريتني سبيرز طفلان يدعيان شون وجايدن من زوجها السابق كيفين فيدرلاين.