«مرض ذهني» ينهي حياة ناومي جاد عن 76 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت عائلة ناومي جاد، السبت، وفاة مغنية موسيقى الكانتري الأميركية، التي اشتُهرت بتشكيلها ثنائية «ذي جادز» مع ابنتها وينونا، عن 76 عامًا.

وأعربت وينونا وشقيقتها الممثلة آشلي، عبر حسابيهما على «إنستغرام»، عن «الحزن العميق» لوفاة والدتهما.

وقالت الشقيقتان: «فقدنا أمنا الرائعة بسبب مرض ذهني»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية، وفق «فرانس برس».

ناومي ووينونا

شكلت ناومي ووينونا جاد الثنائية الفنية بينهما في أواخر سبعينات القرن العشرين، وفازتا بجوائز كثيرة بينها خمس مكافآت «غرامي». ومن أشهر أغانيهما «لوف كان بيلد إيه بريدج» و«ماما هيز كرايزي» و«غيرلز نايت أوت».

ورغم انفصال الثنائي الفني سنة 1983، اجتمعت الأم وابنتها مرات عدة في جولات وعروض خاصة، قبل حل الثنائي رسميًا العام 1991 إثر تشخيص إصابة ناومي بالتهاب الكبد الوبائي من نوع «سي».

وكان مقررًا أن تقوم الأم وابنتها بجولة جديدة هذا الخريف للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. كذلك، أعلن متحف مشاهير موسيقى الكانتري «Country Music Hall of Fame» الجمعة، أن الثنائي «ذي جادز» سينضم في الأول من مايو إلى صفوفه تقديرًا لمساعدتهما «على إعادة موسيقى الكانتري إلى جذورها في ثمانينات القرن الماضي من خلال أغنيات خفيفة وجميلة نغميًا متأثرة بموسيقى الفولك التقليدية، والبلوز الصوتي، ومن أجل الانسجام العائلي بينهما».