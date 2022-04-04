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النساء العاملات بالسينما الإيرانية ينددن بما يتعرضن له من «عنف ممنهج»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 02:23 مساء
النساء العاملات بالسينما الإيرانية ينددن بما يتعرضن له من «عنف ممنهج»
المخرج الإيراني مجيد مجيدي، يسار، والممثلة شاملة شيرزاد والممثل جواد عزتي في مهرجان «البندقية» 6 سبتمبر 2020 (أ ف ب)
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وقعت مئات النساء العاملات بقطاع السينما في إيران بينهن ممثلات مشهورات على عريضة تندد بالعنف «الممنهج» الذي يتعرضن له، في خطوة غير مسبوقة في هذه الدولة المحافظة جدا.

ونشرت ممثلات ومخرجات وعاملات في مختلف المهن السينمائية عريضة في الصحف «تدين كل أشكال العنف والتحرش الجنسي في مكان العمل»، وفق «فرانس برس».

وحملت العريضة التي كانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» من أبرز وسائل الإعلام التي نشرتها، وتضمنت لائحة الموقعين عليها أسماء مشهورة في الفن السابع الإيراني، على «أعمال العنف الممنهجة»، منتقدة «عدم المساواة بين الجنسين في السينما الإيرانية».

وأضافت الموقعات على العريضة «نطالب بوضع حد لهذه الأفعال من خلال معاقبة القضاء مرتكبيها».

وتتعرض النساء العاملات في مجال السينما للإهانات والابتزاز في ما يتعلق بتوظيفهن، وكذلك للتحرش والعنف الجنسي الذي يصل إلى الاغتصاب، بحسب النص.

وأكد أن «كل من يمتلك قوة أو شهرة في عالم السينما الإيرانية يستغل موقعه لترهيب النساء وتهديدهن وإهانتهن وإذلالهن والاعتداء عليهن».

وشدد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي، الأحد، على ضرورة «دعم المرأة وحمايتها في مجال الفن، وخصوصا السينما، لأنها أكثر عرضة للانتهاكات»، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

ودرجت أكبر المهرجانات السينمائية الدولية على اختيار أفلام إيرانية لإدراجها ضمن مسابقاتها وعروضها، وغالبا ما تحصل هذه الأعمال على جوائز مرموقة.

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