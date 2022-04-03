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البحرينية لينا الأيوبي تقتحم عالم مجال الفنون عبر «NFT»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 02:20 مساء
البحرينية لينا الأيوبي تقتحم عالم مجال الفنون عبر «NFT»
الفنانة البحرينية لينا الأيوبي (خاص لـ بوابة الوسط)
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أعلنت الفنانة البحرينية لينا الأيوبي احترافها مجال الفنون عبر «NFT» من خلال تعاونها مع أكبر الشركات في هذا المجال وعرض أعمالها الفنية وتقديمها بشكل مختلف باستخدام أحدث التقنيات في عالم الديجيتال والموسيقي.

وجاء دخول لينا مع بداية تعاونها مع «Binance» (بينانس)، حيث تم الاتفاق بينهما على نشر أول علامة خاصة بهم ليعززوا تواجدهم في عالم «NFT»، حيث عملت على الإصدار مع فريق التسويق من بينانس لدمج أسلوبها الفني مع علامتهم بأسلوب يحافظ على معاييرهم العالمية والذي يعكس الصورة المطلوبة، وتم إعلان الاتفاق وكذلك توزيع عدد محدود من الإصدار على الحضور في أول معرض يقام بالشرق الأوسط «NFT MENA Exhibit 2022» والذي أقيم في البحرين ومن تنفيذ دار «الفن» البحرينية.

وعن دخولها عالم «NFT» قالت لينا: «أسباب كثيرة كانت وراء دخولي وتعمقي في هذا المجال، من ناحية فنية هو وجود مساحة جديدة للإبداع وتعاون الفنانين، ومن ناحية مادية هو الحفاظ على حقوقنا الفكرية، حيث إنني كنت بالماضي أبيع اللوحة مرة واحدة لشخص واحد لكن في عالم «NFT» عندما يتم بيع اللوحة يكون لدي نسبة في حالة بيعها مرة أو أكثر فكل مرة يتم بيع اللوحة تضاف نسبتي بشكل تلقائي، وهذا يضمن حقوقنا سواء كنت فنانًا تشكيليًا أو موسيقيًا أو شاعر أو مطربًا، فكل شخص له نسبته التي تضاف إلى رصيده بشكل تلقائي والأهم أن عملية البيع تكون أمام الجميع.

من المعروف أن هذا المجال جديد على عالمنا العربي لكنني سعيدة بحضوري وتواجدي في أهم معرضين لهم أقيما أخيرًا وبحضور نجوم عالميين وعرب، وأصبح هناك إقبال كبير من منطقتنا العربية سواء من شركات كبيرة في المجال الموسيقي والتلفزيوني، أو أسماء لامعه في المجال الفني، وأنني أول بحرينية تدخل بفنها في هذا المجال، كذلك ومن خلال «NFT MENA Exhibit» تعرفت على المطرب المغربي عبدالفتاح الجريني وسيكون بيننا مشروع كبير يجمع بين الفن التشكيلي والموسيقي والغناء قريبِا وسيكون مفاجأة للجميع.

إحدى لوحات الفنانة التشكيلية لينا الأيوبي (خاص لـ بوابة الوسط)
إحدى لوحات الفنانة التشكيلية لينا الأيوبي (خاص لـ بوابة الوسط)
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