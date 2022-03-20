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بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الأحد 20 مارس 2022, 11:16 صباحا
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية
من كواليس تصوير مسلسل «حارس الصحراء» (خاص لبوابة الوسط)
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ينتهي المخرج بوبكر زين العابدين خلال أيام من تصوير مسلسل «حارس الصحراء» وهو مقتبس من «خرافة» شعبية ليبية تعرف باسم «شمس بين حيطتين».

وقال المخرج بوبكر زين العابدين لـ«بوابة الوسط» إن «العمل عن خرافة شعبية، أو موروث شعبي ليبي قديم، والخرافة هي الأقصوصة أو الرواية التي تروى في سنوات سابقة».

وأضاف: «العمل صور في مدينة غات وبمشاركة عدد كبير من الفنانين من غات وسبها وجالو والمرج والبيضاء وبنغازي».

وأشار زين العابدين إلى أن «حارس الصحراء هي أحداث خيالية لا تمت للواقع بصلة وليست من التاريخ... وأضيف للأحداث بعض التفاصيل من أجل أن تكتمل كعمل فني».

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وأوضح زين العابدين «الأحداث متسلسلة تدور اسميسمة بنت السلطان، وهي أم هربت بابنها من بطش زوجها السلطان وزجته الأخرى، التي لم تنجب له أطفالًا، ثم كبر الولد ومن هنا تبدأ الاحداث».

مسلسل «حارس الصحراء» يقع في 15 حلقة، ومدة كل واحدة نصف ساعة، ويشارك في التمثيل أحمد إبراهيم ونجاة عطية وياسمين الورفلي وعلي الفيتوري وعبدالعزيز هواد سبها وجالو إبراهيم صنبو ومصطفى حمادي وغزالة أحمد الكوني وماجدة أحمد دقة وعلي أحمد سلامة ومسعود عبدالله متعب وأبطن الشريف وبوجمعة شرف الدين والمنتصر ميلي.

من أعمال المخرج «وشوشات»، «الفانوس»، «وشوشات بلس»، «الفانوس2»، «سوق الجريد»، «اغرم».

من كواليس تصوير مسلسل «حارس الصحراء» (خاص لبوابة الوسط)
من كواليس تصوير مسلسل «حارس الصحراء» (خاص لبوابة الوسط)
من كواليس تصوير مسلسل «حارس الصحراء» (خاص لبوابة الوسط)
من كواليس تصوير مسلسل «حارس الصحراء» (خاص لبوابة الوسط)
من كواليس تصوير مسلسل «حارس الصحراء» (خاص لبوابة الوسط)
من كواليس تصوير مسلسل «حارس الصحراء» (خاص لبوابة الوسط)
من كواليس تصوير مسلسل «حارس الصحراء» (خاص لبوابة الوسط)
من كواليس تصوير مسلسل «حارس الصحراء» (خاص لبوابة الوسط)
من كواليس تصوير مسلسل «حارس الصحراء» (خاص لبوابة الوسط)
من كواليس تصوير مسلسل «حارس الصحراء» (خاص لبوابة الوسط)
من كواليس تصوير مسلسل «حارس الصحراء» (خاص لبوابة الوسط)
من كواليس تصوير مسلسل «حارس الصحراء» (خاص لبوابة الوسط)
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