Atwasat

اختتام معرض «تداخل» ببيت إسكندر للفنون

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي السبت 19 مارس 2022, 12:00 مساء
اختتام معرض «تداخل» ببيت إسكندر للفنون
جانب من المعرض (فيسبوك/ صفحة بيت اسكندر)
alwasat radio

اختتم، الجمعة، معرض «تداخل» الذي انتظم ببيت إسكندر للفنون (15 إلى 18 مارس)، بمشاركة ضمت قرابة 75 فنانًا من مختلف الأجيال والاتجاهات الفنية، يضاف إلى ذلك التنوع الثقافي الذي كان حاضرًا من خلال أعمالهم المجسدة لعادات اللباس وملامح البيئة والوجوه.

يقول الفنان ضو الشلحي إن مشاركته ممثلة بعمل تجريدي حروفي مستخدمًا ألوان أكريلك على كانفس. وأضاف أن فكرة العمل جاءت فجائية حيث ذلك الأسلوب الذي أمارسه منذ سنوات وتلك الألوان القريبة إلى نفسي والنابعة من ارتباطي بالشعر وملامح التصوف الحاضرة في أغلب نصوصي التشكيلية.

وأوضح أن هذه الملتقيات مهمة لكونها تفتح الباب أمام الفنانين لرؤية تجارب بعضهم البعض ومعرفة آخر التقنيات، وكذلك إتاحة الفرصة للمواهب الجديدة لكي تلتقي بالفنانين الكبار للتزود بالخبرة واكتشاف خبايا العمل الفني.

عوالم متداخلة
تطل التشكيلية فاطمة الفرجاني على «تداخل» من خلال لوحتها «سلام» مستلهمة رمزية الاسم من عنصرها المبثوث في اللوحة «حمامة السلام» المتوشحة بثوب أبيض طويل مترسخ الجذور، واعتمدت رمزية البياض من جدران بيوت غدامس القديمة المدينة البيضاء، إضافة إلى تطريزات الجدات والأمهات والفتيات على حد سواء للمثلثات بلونها الأحمر القاني في نسيج متداخل يتناوب على الحمامة ويسورها دون الإيحاء بحصارها.

ويظهر في اللوحة عنصران آخران هما المرأة العاكسة لعالم أنوثتها الطاغي بسلام حالم، تحجب عيناها قناع متمثل في ذيل سمكة بقماش دانتيل لثوب عروس، ويلتحق بتفاصيل الجسد قماش لثوب عروس ترتدي «القمجة» الملونة لما عرف في تقاليدنا بالبدلة الصغيرة دون حضور لأحد عناصره «التوكمية» في مقابل كثافة من تراكيب وزخارف ملونة المجسدة بلولبيات وحلزونيات القرانة المعمولة من الفضة والذهب»، فيما يبدو قناع الرجل مطوقًا بمثلثات، معتمرًا قبعته الحمراء «الشنة» وتحتها رديفتها البيضاء «المعرقة الزوارية» ولباس الجبة التقليدي وملامح خيوط الكردون.

فاطمة الفرجاني تتميزشخوصها بالبعد الواحد وتعيش أعمالها بين التعبيرية التجريدية والرمزية والسريالية.

بصمة الذكريات
وتحدثت الفنانة مريم الصيد عن لوحتها «حنين» بالقول: «هي الإحساس بالفقدان والاشتياق لأشياء بعيدة من ذكريات الطفولة كبعد الأم عن أبنائها وقسوة الحياة».

وتضيف: «نحن نعيش في الذكريات، ويشدنا الحنين لأحداث جميلة مرت في حياتنا وهناك أشخاص ربما هم مروا في عالمنا مرور الكرام، ولكن تركوا بصمة جميلة وأضاءوا لنا جزءًا ضئيلًا من حياتنا فنقدم لهم الشكر من داخلنا».

-إعادة افتتاح بيت اسكندر للفنون بعد ترميمه

واتجهت الفنانة إيمان سالم إلى صياغة أو التعبير عن التنوع من خلال معالجة فنية لمفهوم الهوية الليبية عبر بورترية الرجل التارقي، وهي تختزل الكثير من الإيحاءات الجمالية والنفسية والثقافية.

الفنانة مريم الصيد وعملها المشاركة به (بوابة الوسط)
الفنانة مريم الصيد وعملها المشاركة به (بوابة الوسط)
الفنان ضو الشلحي (بوابة الوسط)
الفنان ضو الشلحي (بوابة الوسط)
أحد أعمال الفنان ضو الشلحي (بوابة الوسط)
أحد أعمال الفنان ضو الشلحي (بوابة الوسط)
الفنانة فاطمة الفرجاني وعملها المشاركة به (بوابة الوسط)
الفنانة فاطمة الفرجاني وعملها المشاركة به (بوابة الوسط)
الفنانة إيمان سالم وعملها المشاركة به (بوابة الوسط)
الفنانة إيمان سالم وعملها المشاركة به (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها

بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون...
لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود

لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود
مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب

مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب
نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»

نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»
مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا

مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو

قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية

صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز

«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل

جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا

في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا
«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم

«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم
علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي

علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس

زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد المقبل

«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد ...
الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح

الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح
دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
15 حفلة في «أسبوع الزمالك الموسيقي» بدءا من الخميس المقبل
15 حفلة في «أسبوع الزمالك الموسيقي» بدءا من الخميس المقبل
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
«بطلوع الروح».. مسلسل مصري يثير الجدل قبل عرضه في رمضان
«بطلوع الروح».. مسلسل مصري يثير الجدل قبل عرضه في رمضان
تضامن مع أوكرانيا بـ«البوب» و«الروك»
تضامن مع أوكرانيا بـ«البوب» و«الروك»
أسئلة الواقع الافتراضي.. الكاتب في مواجهة جمهوره
أسئلة الواقع الافتراضي.. الكاتب في مواجهة جمهوره
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير...
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس...
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة...
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية...
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي...
المزيد
اختتام معرض «تداخل» ببيت إسكندر للفنون
اختتام معرض «تداخل» ببيت إسكندر للفنون...
رسوم إضافية على مشتركي «نتفليكس» في هذه الحالة
رسوم إضافية على مشتركي «نتفليكس» في هذه الحالة...
منع كانييه ويست من استخدام «إنستغرام» لـ24 ساعة
منع كانييه ويست من استخدام «إنستغرام» لـ24 ساعة...
أسئلة الواقع الافتراضي.. الكاتب في مواجهة جمهوره
أسئلة الواقع الافتراضي.. الكاتب في مواجهة جمهوره...
تضامن مع أوكرانيا بـ«البوب» و«الروك»
تضامن مع أوكرانيا بـ«البوب» و«الروك»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط