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بوب ديلان يصدر كتابا جديدا في نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 11:09 صباحا
بوب ديلان يصدر كتابا جديدا في نوفمبر
بوب ديلان خلال حفلة موسيقية في منطقة بريتانيه الفرنسية، 22 يوليو 2012 (أ ف ب)
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يصدر المغني الأميركي الشهير الحائز جائزة نوبل للآداب العام 2016 بوب ديلان كتابا جديدا في نوفمبر المقبل، وفق ما أعلنت دار «سايمن أند شوستر»، الثلاثاء.

وسيكون «ذي فيلوسوفي أوف مودرن سونغ» (أي «فلسفة الأغنية الحديثة») الذي يصدر في 8 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة أول كتاب لديلان منذ «كرونيكلز- فوليوم وان» الذي نشر العام 2004، وفق «فرانس برس».

وشرع ديلان منذ العام 2010 في إعداد هذا الكتاب الذي يتضمن، وفق دار النشر، أكثر من 60 نصا، تتناول في معظمها فن تأليف نصوص الأغنيات وتلحينها، وفنانين من أبرزهم هانك وليامز ونينا سيمون.

وقال رئيس دار «سايمون أند شوستر» جوناثان كارب في بيان «إن نشر أعمال بوب ديلان الرائعة والمتنوعة سيكون بمثابة تحية عالمية للأغنية من أحد أعظم فناني عصرنا».

وأضاف أن «أحدا غير بوب ديلان لم يكن ليستطيع كتابة (ذي فيلوسوفي أوف مودرن سونغ)» ملاحظا أن «صوته مميز، وعمله يعكس تقديره وفهمه العميقين للأغنيات وللأشخاص الذين يؤلفونها وما يعنيه ذلك» للجميع.

وبيع في مختلف أنحاء العالم أكثر من 125 مليون نسخة من ألبومات بوب ديلان منذ سطع نجمه بنيويورك في مطلع ستينات القرن العشرين، وهو يواصل اليوم وقد بلغ الثمانين إحياء الحفلات، ويقوم راهنا بجولة تستمر إلى سنة 2024.

وأصدر ديلان العام 2020 ألبومه التاسع والثلاثين «Rough and Rowdy Ways» الذي قوبل بإشادات من النقاد.

وفاز ديلان (واسمه الأصلي روبرت آلن زيمرمان) العام 2016 بنوبل الآداب «لأنه ابتكر تعابير شاعرية جديدة داخل التقليد الغنائي الأميركي العظيم»، بحسب الأكاديمية السويدية التي تمنح هذه الجائزة.

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