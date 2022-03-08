Atwasat

هوليوود تلم شمل المرشحين للأوسكار في لوس أنجليس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 05:04 مساء
هوليوود تلم شمل المرشحين للأوسكار في لوس أنجليس
المخرج ستيفن سبيلبرغ مع الممثل ويل سميث خلال حفل غداء على شرف المرشحين للأوسكار في لوس أنجليس، 7 مارس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

من ستيفن سبيلبرغ إلى ويل سميث مرورًا بالمخرج البوتاني باو شوينينغ دورجي، التقى المرشحون إلى الأوسكار، الإثنين، في أجواء مرحة داخل فندق فخم بلوس أنجليس، بعد غياب مطوّل فرضته جائحة «كوفيد-19».

وكان الغداء السنوي الذي تنظمه أكاديمية فنون السينما وعلومها، القائمة على الأوسكار، ألغي العام الماضي؛ لكنّ النجوم العالميين عادوا للتدافع بعد ظهر الإثنين، للمشاركة في الحدث بنسخة هذا العام، وفق «فرانس برس».

وأمكنت رؤية خافيير بارديم وبينيلوبي كروز يتجاذبان أطراف الحديث خلال تناول المشروب مع غييرمو ديل تورو وماغي جيلينهال، فيما كان دينزل واشنطن بالقرب منهم يستعد لالتقاط الصور مع طابور طويل من المعجبين.

وقال ويل باكر الذي سينتج حفلة «الأوسكار» بنسختها الرابعة والتسعين في 27 مارس «لو كان هناك لحظة للامتنان والسعادة بمناسبة تتيح لها اللقاء في الصالة نفسها، سيداتي سادتي، فهي في هذه السنة».

وخلال العام الماضي، أقيمت حفلة المكافآت الأبرز في السينما الأميركية في محطة القطار المركزية بلوس أنجليس، في ظل إجراءات تباعد بين الحاضرين.

لكن هذا العام، ستكون أمسية الأوسكار شبه عادية؛ إذ ستستعيد موقعها التقليدي على مسرح دولبي الشهير عند جادة هوليوود بولفارد، مع ما لهذه المناسبة مع ألق خصوصًا عند المرور على السجادة الحمراء.

- بوتان تأمل تحقيق أول «أوسكار» في تاريخها

- فيلم عن عائلة من الصم ينال أكبر جوائز «ساغ»

- «المشردون» من شوارع لوس أنجليس إلى سجادة الأوسكار الحمراء

وقال بنديكت كامبرباتش نجم فيلم «ذي باور أوف ذي دوغ» الذي ينافس على جائزة أفضل فيلم طويل، أبرز المكافآت في الأوسكار، لوكالة «فرانس برس» إنه «سعيد بالاستمرار في جمع» الأصوات لصالح فيلم الويسترن القاتم هذا قبيل انتهاء التصويت على الجوائز، خصوصا في ظل اضطرار مخرجة الفيلم جين كامبيون إلى التغيب عن الحفلة بسبب إصابتها بـ«كوفيد-19».

وأضاف الممثل البريطاني المرشح بدوره لنيل جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره كراعي بقر يعيش حياة مضطربة «أظن أن هذا الفيلم سيكون عابرًا للزمن». وأوضح كامبرباتش أن جين كامبيون المرشحة في فئة أفضل إخراج، بصحة «جيدة» ولا تشعر بأي أعراض.

أول فيلم من بوتان
كذلك حضر الأمسية فريق «كودا»، وهو نسخة عن الفيلم الفرنسي «La Famille Bélier» يروي قصة زوجين يعانيان الصمم مع ابنتهما ذات القدرات السمعية الطبيعية.

وحصل الفيلم المستقل نهاية فبراير على الجائزة الأولى ضمن مكافآت «ساغ» التي تمنحها نقابة الممثلين الأميركيين والتي تحمل عموما ثقلا كبيرا في السباق نحو الأوسكار.

وقالت الشابة إميليا جونز وهي من نجوم الفيلم، «نحن فريق عمل مترابط جدا، لذا كان من الرائع الحصول على مثل هذه الجائزة غير المتوقعة بتاتا».

وقُدّم الفيلم للمرة الأولى عبر الإنترنت بسبب الجائحة ضمن مهرجان «ساندانس» في يناير 2021، ما يعني أن ممثلي «كودا» يقومون بحملة بمواجهة منافسين طُرحت أفلامهم «بعد أشهر من طرح عملنا»، وفق جونز.

ومن بين النجوم العالميين، هناك أيضا مؤلف «لونانا: إيه ياك إن ذي كلاسروم»، أول فيلم تتنافس فيه بوتان الواقعة في منطقة جبال هملايا للفوز بجائزة أوسكار.
وكان الفيلم قُدم لنسخة 2021 لكنه لم يُقبل في المنافسة لأسباب تقنية.

وأكد مخرج العمل باو شوينينغ دورجي أنه اعتقد أن «في الأمر خطأ» عند تبلغه بترشيح الفيلم إلى الأوسكار. كذلك قالت زوجته المنتجة ستيفاني لاي «بكيت لتوي إثر لقائي جيسيكا تشاستين»، وذلك لدى جلوسها إلى الطاولة جنب الممثلة المصنفة من الأوفر حظا لنيل جائزة أوسكار أفضل ممثلة هذا العام عن دورها في «ذي آيز أوف تامي فاي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة
سعر النيكل يسجل ارتفاعا قياسيا لأكثر من 100 ألف دولار للطن

سعر النيكل يسجل ارتفاعا قياسيا لأكثر من 100 ألف دولار للطن
إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين

إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين
ليبيا «شيع وطي»!

ليبيا «شيع وطي»!
البرازيل: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق

البرازيل: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق
سعر خام «برنت» يسجل 125 دولارا للبرميل

سعر خام «برنت» يسجل 125 دولارا للبرميل
الرقابة الإدارية: علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون

الرقابة الإدارية: علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون
مساعٍ غربية لزيادة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها روسيا ردا على غزو أوكرانيا

مساعٍ غربية لزيادة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها روسيا ردا على غزو أوكرانيا
عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت

عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت
مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي

مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي
شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين اليومية

شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين اليومية
مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»

مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»
الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا

الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا
تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد

تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد
حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن اتفاقية للمساواة بين الجنسين

حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن ...
ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي يجيبان

ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي ...
مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون عمولة

مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون ...
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
ديوان الأنثى والمحتال في الأوبرا
ديوان الأنثى والمحتال في الأوبرا
مليون جنيه إسترليني من مؤلفة «هاري بوتر» لأطفال أوكرانيا
مليون جنيه إسترليني من مؤلفة «هاري بوتر» لأطفال أوكرانيا
انطلاق مسابقة المقالة والقصة القصيرة لطلاب الجامعات الليبية
انطلاق مسابقة المقالة والقصة القصيرة لطلاب الجامعات الليبية
انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان «مدينتي هويتي» ببنغازي
انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان «مدينتي هويتي» ببنغازي
إعادة افتتاح المتحف الوطني العراقي بعد إغلاقه 3 سنوات
إعادة افتتاح المتحف الوطني العراقي بعد إغلاقه 3 سنوات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير...
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية...
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها...
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس...
تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة «الليبية للآداب»
تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة ......
المزيد
هوليوود تلم شمل المرشحين للأوسكار في لوس أنجليس
هوليوود تلم شمل المرشحين للأوسكار في لوس أنجليس...
عرض «أخويا» لـ أحمد عز على «نتفليكس» الخميس
عرض «أخويا» لـ أحمد عز على «نتفليكس» الخميس...
مخرجة شابة من طوارق مالي تثير قضية حرمان الفتيات من التعليم
مخرجة شابة من طوارق مالي تثير قضية حرمان الفتيات من التعليم...
إعادة افتتاح المتحف الوطني العراقي بعد إغلاقه 3 سنوات
إعادة افتتاح المتحف الوطني العراقي بعد إغلاقه 3 سنوات...
انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان «مدينتي هويتي» ببنغازي
انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان «مدينتي هويتي» ببنغازي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط