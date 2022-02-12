مقاضاة سنوب دوغ بتهمة اغتصاب امرأة

القاهرة - بوابة الوسط

ادعت امرأة أن مغني الراب سنوب دوغ اغتصبها، في العام 2013 على هامش إحدى جلسات تمارين الأداء، وبالفعل رفعت دعوى قضائية في لوس أنجليس موجهة الاتهام إلى النجم ذائع الصيت.

وقُدمت الدعوى، الأربعاء، أمام محكمة مدنية فدرالية وتستهدف أيضا دون «ماجيك» خوان، واسمه الحقيقي دونالد كامبل، الذي يوصف بأنه «المرشد الروحي» لسنوب دوغ، وفق «فرانس برس».

وأوضحت المدعية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أنها كانت راقصة في تلك المرحلة، وبعد إمضاء أمسية في استوديو سنوب دوغ في مايو 2013، عرض كامبل أن يوصلها إلى منزلها لكنه اصطحبها إلى بيته حيث غفت لأنها كانت «منهكة»، بحسب تعبيرها.

المدعية

اتهمت المدعية كامبل بالاعتداء الجنسي عليها صباح اليوم التالي، قبل أن يصطحبها مجددا إلى استوديو سنوب دوغ لإجراء تمارين خلال ساعات متأخرة من اليوم. وأشارت إلى أنها قبلت بالعودة إلى الاستوديو آملة أن تحقق «تقدما» في حياتها المهنية.

وعندما وصلت إلى الاستوديو، شعرت بوعكة صحية وتوجهت إلى المرحاض. وروت في دعواها أن سنوب دوغ استغل وضعها وفتح باب المراحيض وأجبرها على ممارسة الجنس الفموي، مشيرة إلى أنه تركها في حال من «الذعر والصدمة». وطلبت الشابة تعويضات بمبلغ غير محدد.

وفي اليوم نفسه من تقديم الشكوى، وبعد فشل وساطة خاصة بين الطرفين، كتب سنوب دوغ عبر حسابه في إنستغرام أن «موسم الباحثات عن الذهب (ويقصد من ذلك بائعات الهوى) بدأ»، وتوجه لجمهوره بالقول «احذروا»، من دون أن يذكر بشكل واضح الدعوى لكنه أرفق رسالته برموز تعبيرية تمثل شرطيا وقاضيا وحقيبة نقود.

ويُعتبر سنوب دوغ أحد أغنى النجوم في الولايات المتحدة، وسيقدم ومجموعة من فناني الـ«هيب هوب» عروضا في لوس أنجليس الأحد خلال نهائي بطولة كرة القدم الأميركية.