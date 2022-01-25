غزة تفتتح موقع كنيسة بيزنطية بعد ترميمها

القاهرة - بوابة الوسط

بعد انتهاء أعمال الترميم، افتتحت وزارة السياحة والآثار بحكومة حماس، الإثنين، موقع الكنيسة البيزنطية التي تعود إلى القرن الخامس الميلادي في مدينة جباليا شمال قطاع غزة بفلسطين.

وتبلغ مساحة الموقع الذي اكتشف في العام 1997، 800 متر مربعة ويتكون من صحن الكنيسة، حيث تؤدى الصلوات والشعائر الدينية، وثلاثة أروقة وآثار بنيت في الفترة البيزنطية على الطراز البازيلكي، وفق «فرانس برس».

وخارج الكنيسة توجد مائدة رخامية، كان المتعبدون ينتظرون حولها القساوسة لتقبل القرابين وعدة قبور، يعتقد أنها لقساوسة وداعمين للكنيسة. ويمكن لزوار الموقع السير على جسور خشبية، أقيمت فوق أرضية الفسيفساء.

النصوص الدينية

أما الجدران فخط عليها 16 نصا كتبت باللغة اليونانية القديمة وبحسب الوزارة فإن النصوص الدينية المكتشفة تعود إلى زمن الامبراطور البيزنطي ثيودوسيوس الثاني (حكم بين 408 و450م).

وأشارت الوزارة إلى أن هذه النصوص هي الأكبر في الشرق الأوسط.

كذلك، زُينت الجدران وبعضها من الرخام بزخارف هندسية ونباتية وحيوانية ومناظر ريفية وأدوات طبخ وصيد وأنهار وأشجار النخيل والعنب، بالإضافة إلى النصوص القديمة. وسُقف الموقع الأثري بألواح خشبية ومعدنية.

وسط الموقع الأثري الذي يحتوي غرف للرهبان، يوجد حوض تعميد كبير على شكل صليب مكسو بالرخام الأبيض.

وتشكّل أقدم جزء من الحوض من بقايا 12 عامودًا رخامية دمرت في القرن الثامن على ما أوردت الوزارة في نشرة وزعتها على الصحفيين.

من جانبه، أكد رئيس لجنة المتابعة الحكومية التابعة لحركة حماس، التي تدير قطاع غزة عصام الدعاليس على «احتضان» الحكومة «للإخوة المسيحيين في غزة».

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وبحسب الدعاليس «أعدت الحكومة 2275 بطاقة تعريف في السجل الوطني الإلكتروني للحفاظ على الآثار في القطاع».

شهد عدد المسيحيين في قطاع غزة تراجعا بعد استيلاء الحركة على السلطة في العام 2007، إذ يبلغ عددهم اليوم نحو 1500 مسيحي من أصل قرابة 7 آلاف في ذلك العام.

من جهته، اعتبر رئيس أساقفة طبريا وغزة إلكسيوس أن «الرهبانية بدأت من قطاع غزة منذ العام 280» مشيرًا إلى أن العديد من الحضارات مرت على المدينة.

استمرت أعمال ترميم موقع الكنيسة، التي نفذتها منظمة الإغاثة الأولية الدولية الفرنسية نحو ثلاث سنوات بتكلفة حوالي 250 ألف دولار، وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني.

يعيش في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 15 عاما تقريبًا، نحو 2.3 مليون نسمة.