نصب ثلاثي الأبعاد تكريما لأحد رموز الهند

القاهرة - بوابة الوسط

أضيء نصب تذكاري ثلاثي الأبعاد في نيودلهي، الأحد، تكريما لأحد رموز حركة الاستقلال الهندية سوبهاس شاندرا بوز الذي تحالف مع دول المحور ضد المستعمرين البريطانيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان بوز الذي عاصر المهاتما غاندي، اختار المقاومة المسلحة معتبرا أن المقاومة السلمية ليست كافية، وتقرب من ألمانيا النازية وإمبراطورية اليابان باسم مناهضته للاستعمار، وفق «فرانس برس».

وهو يحظى باحترام كبير في بلاده. وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي ترأس الاحتفال الأحد به قائلا إنه «بطل عظيم في استقلال الهند».

وأنشئ النصب قرب بوابة الهند في نيودلهي، وهي صرح صممته السلطات الاستعمارية تخليدا لذكرى قتلى الحرب العالمية الأولى، في مناسبة الذكرى 125 لميلاد بوز في 23 يناير 1897.

وبوز الذي سجنه البريطانيون مرات عدة، تمكن من اختراق مراقبتهم للذهاب إلى ألمانيا في العام 1941، ثم إلى اليابان في العام 1943، وحشد دعم المغتربين الهنود في جنوب شرق آسيا لتأسيس جيش وطني هندي متمرد.

ويعتقد على نطاق واسع أنه قتل في حادث تحطم طائرة في تايوان عام 1945. لكن العديد من الهنود رفضوا تصديق ذلك وبدأت تنتشر على الاثر نظريات تراوحت بين الاختفاء الطوعي نهاية الحرب لتجنب محاكمته من قبل البريطانيين وأسره من قبل الاتحاد السوفياتي واحتجازه في معسكرات اعتقال.