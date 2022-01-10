«باور أوف ذي دوغ» و«ويست سايد ستوري» يحصدان أبرز جوائز «غولدن غلوب»

قائمة الفائزين بجوائز «غولدن غلوب» كما بدت على «تويتر» عبر شاشة هاتف جوّال (أ ف ب)

حصد فيلما «ذي باور أوف ذي دوغ» و«ويست سايد ستوري»، الأحد، أبرز جوائز «غولدن غلوب» خلال احتفال لتوزيعها شهد مقاطعة هوليوودية واسعة، وأعلنت خلاله أسماء الفائزين عبر الإنترنت، من دون نقل تلفزيوني ولا حضور للنجوم على السجادة الحمراء.

وبات الويسترن السوداوي «ذي باور أوف ذي دوغ» للنيوزيلندية جين كامبيون ثاني فيلم أخرجته امرأة يحصل على جائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم درامي. ونال كذلك جائزتي أفضل مخرج لكامبيون وأفضل ممثل في دور مساعد لكودي سمين ماكفي، وفق «فرانس برس».

أما صيغة ستيفن سبيلبرغ الجديدة لفيلم «ويست سايد ستوري»، فمُنحت جائزة أفضل فيلم كوميدي أو فيلم كوميدي غنائي، فيما حازت بطلته رايتشل زيغلر جائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي، وكان لقب أفضل ممثلة في دور مساعد من نصيب أريانا ديبوز، الذي تؤدي فيه دور أنيتا الذي تولته ريتا مورينو في الفيلم الأصلي.