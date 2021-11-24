مريم صالح ودينا الوديدي ونوران أبوطالب في حفل واحد بالحرم اليوناني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 02:30 مساء
بوستر الحفل الثلاثي في الحرم اليوناني (خاص لـبوابة الوسط)

تجتمع الفنانات مريم صالح ودينا الوديدي ونوران أبو طالب للمرة الأولى في حفل غنائي واحد، تحتضنه ساحة الحرم اليوناني بوسط البلد، وذلك في تمام السابعة مساء الخميس.

ويصادف أن يأتي الحفل تزامنًا مع عيد ميلاد مريم صالح، التي قرّرت الاحتفال به وسط جمهورها في وسط البلد عبر توليفة من أشهر أغانيها، مثل «أنا مش بغني» و«وحدي» مع تقديم العرض الحي الأول لأغنية «عايزة أوصل»، من ألبومها الأخير «الإخفاء».

في حين من المقرّر أن تقدم دينا الوديدي العرض الحي لأجدد أغانيها «الكون» و«يا بدر»، مع مزيج من أغاني ألبومها الأخير «القطر»، مصحوبة بتوليفة مختارة من أشهر أغانيها القديمة، من بينها «تدور وترجع» و«السيرة» و«العرس».

وتفتتح المطربة نوران أبو طالب فعاليات الحفل الثلاثي بمجموعة من أغنياتها مثل «في الليل» و«فوازير»، والأغنية الشهيرة «يا غالي» ومزيج من روائع فيروز والزمن الجميل، وذلك في سهرة غنائية هي الأولى من نوعها تستمر طوال ثلاث ساعات متواصلة.

وتحتفل فاتنات الموسيقى البديلة في مصر بمرور 8 سنوات على تأسيس الحرم اليوناني «الجريك كامبس» في قلب القاهرة، الذي شهد على مدار أعوامه عشرات الحفلات والمهرجانات الموسيقية متنوعة المذاقات والألوان بجانب كونه ملاذًا للأنشطة الشبابية والمواهب الفنية والمشاريع الثقافية الناشئة.

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