أحمد السقا في «الجونة السينمائي»: لم ألغ تاريخ السينما المصرية السابق

مؤتمر صحفي للنجم المصري أحمد السقا لمناسبة تكريمه بالدورة الخامسة من الجونة السينمائي (بوابة الوسط)

عقد مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا للنجم المصري أحمد السقا، وذلك بمناسبة تكريمه بالدورة الخامسة من عمر المهرجان.

ومنح المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي للسقا، وهي الجائزة التي تُخصَّص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.

قدم المؤتمر انتشال التميمى مدير المهرجان، ووجه السقا الشكر للحضور في بداية كلمته، وقال إنه فخور بالتواجد أمام جميع وسائل الإعلام المصري والعربي والأجنبي.

تصريح وتوضيح

ردًا على سؤال حول وصفه السينما بعد 67 وقبل فيلم «إسماعيلية رايح جاي» لم تكن على المستوى فى كلمته بحفل الافتتاح، واتهامه بالانتقاص من هذه الفترة السينمائية، أوضح ما فهمه البعض من حديثه بشكل خاطئ: «لم ألغ تاريخ السينما السابق، وإنما كنت أتكلم على التقنيات ودور العرض، وأعوذ بالله لا يمكن أن أنتقص من أفلام عظيمة اتعلمت منها، أنا قلت إن الأفلام قبل إسماعيلية رايح جاي لم تأخذ حقها من الإمكانت والتطوير، فكانت القدرات أعلى من الفنانين ولكن دون إمكانات، ولو حد فهم كلامي غلط فأنا أعتذر».

وأضاف السقا: «أنا قلت كمان إني من المحظوظين إنى جيت في عصر التكنيك الكبير دا، لأنها بدأت معايا في فيلم «شورت وفانلة وكاب»، فنحن صورنا باستخدام تكنيك لأول مرة وتحديدًا الدرون وكان أول مرة يتم استخدامها، والحمد لله إنى ظهرت فى هذا العصر، وأنا اتجرب فيا الأكشن واشتغلت بقلب ميت زي ما بيقولوا».

إنها لعبتي

أشار السقا إلى أن متعته الوحيدة هي الوقوف أمام الكاميرا، مؤكدًا أنه يشعر بأنه يذهب للعب، لأن الله أنعم عليه بالعمل في شيء محبب له.

وكشف النجم المصري أنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنه كان الأول على الدفعة لمدة 4 سنوات، وأنه درس الإخراج.

وأشار أحمد إلى أن الكاميرا تصور القلوب وليس الوشوش، وممثل الأكشن لا بد أن يكون قلبه جامد ويحافظ على عوامل الأمان، موضحًا أنه تعرف على أندرو ماكنزي وكون فريقًا مصريًا للأكشن.

ومن جانبه، قال المنتج محمد العدل، إنه يشعر بالرعب ولديه خلاف مع أحمد السقا لأنه يرفض العمل مع دوبلير ويفضل العمل بنفسه منذ فيلم مافيا، معبرًا عن سعادته بتكريم السقا واعتبره تكريمًا له وللجيل بالكامل.

وأعلن السقا تعاقده على المشاركة فى بطولة مسلسل «الاختيار 3» فى رمضان المقبل، بمشاركة كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

مؤتمر صحفي للنجم المصري أحمد السقا لمناسبة تكريمه بالدورة الخامسة من الجونة السينمائي (بوابة الوسط)