«الجونة السينمائي»: انطلاق الدورة الخامسة.. «الإبداع» للسقا وتكريم خاص لـ«سمورة»

تكريم اسم الراحل سمير غانم بمهرجان الجونة السينمائي (بوابة الوسط)

وسط أجواء مبهجة بما تم إنجازه بمركز الجونة للمؤتمرات، بعد الحريق الذي اندلع فيه صباح الأربعاء، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي في مصر، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين.

بدأ الحفل بكلمة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي توجه خلالها بالشكر لجميع الحضور.

وقال: «المهرجان في دورته الحالية دليل واضح علي ما يحظى به من مكانة عالمية، وعلى الرغم من معاناة العالم من جائحة كورونا اجتازت مصر تلك المحنة، ووجودكم اليوم أكبر دليل علي ذلك، ومصر دائما تفتح ذراعيها لاستقبال السياح، كما أن الفن يساهم في تطوير سلوكيات البشر ومنحهم الثقة».

ليصعد بعدها المهندس سميح ساويري مؤسس مدينة الجونة إلى خشبة المسرح بصحبة الفنانة يسرا عضوة اللجنة الاستشارية الدولية للمهرجان وقال: «أنا طالع مع يسرا للتأكيد على أنها الداعم الرئيسي للمهرجان منذ بدايته»، لترد يسرا عليه قائلة: «أنا سعيدة بتواجدي مع عائلة ساويرس، فهم ضهر ودعم».

ليستكمل المهندس سميح كلمته قائلا: «نحتفل هذا العام بخامس دورة، وكل سنة بتكون أصعب من ما سبقها، وعلي الرغم من أننا نحاول كل عام ان نكون اكثر تنظيما، ودائما تحدث ظروف خارجة عن ارادتنا، ليعتذر ساويرس عن تأخير انطلاق الحفل لمدة نصف ساعة، وقال: «العام المقبل لن يحدث ذلك مرة أخرى».

سيد رجب

صعد بعدها الفنان سيد رجب على المسرح ليشارك بالحكي والتعليق على فيديو عرض لتكريم النجوم الذين رحلوا عن عالمنا في هذا العام، ومنهم الكاتب والمؤلف وحيد حامد، والكاتب مصطفى محرم، الفنان يوسف شعبان، الفنانة أحلام الجريتلي، الفنانة دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان، هادي الجيار، مدير التصوير رمسيس مرزوق، وآخرين من صناع السينما المصرية والعالمية.

ورحب مدير المهرجان انتشال التميمي، الحضور، قائلا: «خلال السنوات الماضية نفخر أننا قدمنا مشروعا ناجحا في خريطة المهرجانات الدولية، وصاحب الفضل في ذلك هو فريق المهرجان الذي عمل بجهد حتى وصل إلى تلك المكانة، ويتحول من شخص لم يشاهد أفلام إلى خبير في المهرجانات الدولية.

كما طالب انتشال التميمي من المخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان، والفنانة بشرى رئيسة العمليات والشريكة المؤسسة في المهرجان بالصعود على خشبة المسرح لأخذ الصورة التذكارية.

أحمد السقا

دمت بعدها الإعلامية ناردين فرج مقدمة الحفل الفنانة هند صبري عضوة اللجنة الاستشارية العليا لتقدم جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان أحمد السقا، حيث بدأت هند كلمتها بوصفه بالفارس، الذي يضحي بحياته من أجل إنجاح عمل.

ليتسلم الفنان أحمد السقا تكريمه ويهدي جائزته لعدد من الأشخاص المؤثرين في حياته، وقال: «أحب التوجه بالشكر لإدارة المهرجان على تشريفي بتكريمي في هذا المهرجان، أود أن أحكي حكاية يشهد عليها الفنان شريف منير والفنانة منى زكي، حدوته مجموعة أصحاب كانوا بيحبوا السينما، ويحلموا يشاركوا فيها وأقصى طموحهم (يقدموا مشهد أو إتنين)، حتى جاء فيلم إسماعلية رايح جاي، الذي أحدث طفرة في المعدات والإيرادات، وربنا وفقني إني أكون جزءا من تلك الطفرة».

وأضاف قائلا: «أهدي هذا التكريم لمجموعة من النجوم الأول لاثنين عاشا مع بعض ونجحا مع بعض، الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، والإهداء الثاني لرجل أنجب 3 رجال وما حدث أمس كان أكبر دليل وهو المهندس أنسي ساويرس، والإهداء الثالث لأبي رحمة الله عليه، الذي دعاني في يوم وفاته في المستشفى، وسألني انت بيسموك نجم ليه فقلت له علشان بيلمع في السما، فقال لي: خد كل حاجة من النجم إلا البعد، الإهداء الرابع لزوجتي أم أولادي مها الصغير، والإهداء الأخير لأمي السيدة نادية السروجي».

سمير غانم

وسط مفاجأة للحضور صعدت الفنانة لبلبة لتقدم تكريما خاصا للفنان سمير غانم، وقالت: «يشرفني النهاردة إني أتكلم عن عشرة العمر الذي عملت معه 7 أفلام، هو صانع السعادة الذي صنع كوميديا خاصة به هو فقط، ونحن اليوم هنا لكي نقول له وحشتنا.. هو الفنان سمير غانم، ليتم بعدها تقديم فقرة استعراضية خاصة مكونة من اسكتشات استعراضية لأبرز أعماله».

واختتم الحفل بتقديم أحدث أغاني الفنان محمد رمضان التي تحمل عنوان «جو البنات» بمشاركة ريد ون، وسالكسو، لتفاجئه الفنانة بشرى بباقة من الزهور على خشبة المسرح، ليرد محمد رمضان قائلا: «الصلح خير».

تكريم أحمد السقا بمهرجان الجونة السينمائي (بوابة الوسط)

محمد رمضان في فقرة غنائية استعراضية، مهرجان الجونة السينمائي (بوابة الوسط)

منة شلبي، مهرجان الجونة السينمائي (بوابة الوسط)

مهرجان الجونة السينمائي (بوابة الوسط)

سميح ساويرس ويسرا، مهرجان الجونة السينمائي (بوابة الوسط)

شيرين رضا، مهرجان الجونة السينمائي (بوابة الوسط)