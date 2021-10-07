عبدالرزاق غورنا: اللاجئون الأفارقة لا يأتون إلى أوروبا فارغي الأيدي

الروائي عبدالرزاق غورنا (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الفائز بنوبل الآداب للعام 2021 الروائي عبدالرزاق غورنا، الخميس، أوروبا إلى اعتبار اللاجئين الوافدين إليها من أفريقيا بمثابة ثروة، وشدَّد الكاتب المقيم في المنفى ببريطانيا بعد هروبه من تنزانيا على أن هؤلاء «لا يأتون فارغي الأيدي».

وقال الكاتب في مقابلة مع مؤسسة نوبل إن «كثيرين من هؤلاء.. يأتون بدافع الضرورة، ولأنهم بصراحة يملكون ما يقدّمونه. وهم لا يأتون فارغي الأيدي»، وفق «فرانس برس».

وحضّ على تغيير النظرة إلى «أشخاص موهوبين ومفعمين بالطاقة».

- نوبل الآداب للروائي المولود في تنزانيا عبدالرزاق غورنا