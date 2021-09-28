بطل «مارفل» الآسيوي يواصل صدارته لشباك التذاكر الأميركية

مخرج «شانغ تشي آند ذي ليجند أوف ذي تن رينغز» قبل العرض العالمي الأول للفيلم في هوليوود، 16 أغسطس 2021 (أ ف ب)

هيمن الإنتاج الضخم الجديد من ديزني بعنوان «شانغ تشي آند ذي ليجند أوف ذي تن رينغز» الذي يظهر أول بطل خارق آسيوي في عالم «مارفل»، على شباك التذاكر في أميركا الشمالية بأسبوعه الرابع في الصالات، بعدما حصد 13.2 مليون دولار، وفق أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز».

وتقدم الفيلم الذي يؤدي بطولته الممثل الصيني الكندي سيمو ليو بدور قاتل سابق يعيش في ظل والد شرير (أسطورة هونغ كونغ توني ليونغ)، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، الفيلم الجديد «دير إيفان هانسن»، وفق «فرانس برس».

وحصد الفيلم الغنائي الدرامي للمراهقين من بطولة بن بلات وتوزيع شركة «يونيفرسال بيكتشرز»، 7.5 ملايين دولار، متقدما على فيلم الخيال العلمي الكوميدي «فري غاي» الذي حل في المركز الثالث محققا إيرادات قدرها 4.1 ملايين دولار. ويؤدي بطولة هذا الفيلم راين رينولدز بدور أمين صندوق في مصرف يكتشف أنه في الواقع شخصية في لعبة فيديو ضخمة.

واحتل المركز الرابع فيلم «كانديمان» من إنتاج «يونيفرسال»، وهو إعادة تصور للفيلم الصادر سنة 1992. وحقق الفيلم 2.5 مليون دولار متقدما على «كراي ماتشو» لكلينت إيستوود الذي حل خامسا مع 2.1 مليون دولار.

وتبعه في المركز السادس فيلم ديزني «جانغل كروز» الذي حصد 1.7 مليون دولار.

وفي ما يلي المراكز المتبقية في التصنيف:

7- «مالينيانت» مع 1.5 مليون دولار.

8- «كوبشوب» مع 1.3 مليون دولار.

9- «باو باترول: ذي موفي» مع 1.1 مليون دولار.

10- «ذي آيز أوف تامي فاي» مع 620 ألف دولار.