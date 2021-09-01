الكشف عن بوستر الدورة الخامسة لـ«الجونة السينمائي»

بوستر الدورة الخامسة من مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف مهرجان «الجونة السينمائي» البوستر الرسمي لدورته الخامسة والتي تنطلق في الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر المقبل.

على مدار خمس سنوات، واصل مهرجان «الجونة السينمائي» تمهيد الطريق لكل صناع الأفلام الشغوفين بصناعة السينما، والمواهب الشابة الواعدة، ومحبي السينما لمشاركة المهرجان ثقافته المتمثلة في تحويل الأحلام والرؤى الفريدة إلى واقع ملموس.

انطلق مهرجان «الجونة السينمائي» كمشروع شغوف بالفن والثقافة وبصناعة السينما بشكل أساسي. أصبحت كل دورة من دورات المهرجان محطة شخصية هامة لعدد من صناع الأفلام في المنطقة.

هذا العام، نحتفل بمحطتنا الجديدة المتمثلة في مرور خمسة أعوام على انطلاق المهرجان، متمسكين بالتزامنا لتعزيز التواصل بين الثقافة وصناعة الأفلام. نستلهم كل ما يحيط بنا من عمارة وطبيعة ونُكرم رواية القصص الإنسانية بواسطة صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وفقا لبيان.

الاختيارات البصرية توضح تلك العلاقة بين المكان والسينما بواسطة إظهار المبادئ الرئيسية التي يتمحور حولها مهرجان «الجونة السينمائي»، بموقعه الأخاذ على شواطئ البحر الأحمر في مدينة الجونة، وبالطبع، سحر السينما.