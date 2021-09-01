الكشف عن بوستر الدورة الخامسة لـ«الجونة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 10:44 صباحا
بوستر الدورة الخامسة من مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف مهرجان «الجونة السينمائي» البوستر الرسمي لدورته الخامسة والتي تنطلق في الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر المقبل.
 
على مدار خمس سنوات، واصل مهرجان «الجونة السينمائي» تمهيد الطريق لكل صناع الأفلام الشغوفين بصناعة السينما، والمواهب الشابة الواعدة، ومحبي السينما لمشاركة المهرجان ثقافته المتمثلة في تحويل الأحلام والرؤى الفريدة إلى واقع ملموس.
 
انطلق مهرجان «الجونة السينمائي» كمشروع شغوف بالفن والثقافة وبصناعة السينما بشكل أساسي. أصبحت كل دورة من دورات المهرجان محطة شخصية هامة لعدد من صناع الأفلام في المنطقة.
 
هذا العام، نحتفل بمحطتنا الجديدة المتمثلة في مرور خمسة أعوام على انطلاق المهرجان، متمسكين بالتزامنا لتعزيز التواصل بين الثقافة وصناعة الأفلام. نستلهم كل ما يحيط بنا من عمارة وطبيعة ونُكرم رواية القصص الإنسانية بواسطة صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وفقا لبيان.
 
الاختيارات البصرية توضح تلك العلاقة بين المكان والسينما بواسطة إظهار المبادئ الرئيسية التي يتمحور حولها مهرجان «الجونة السينمائي»، بموقعه الأخاذ على شواطئ البحر الأحمر في مدينة الجونة، وبالطبع، سحر السينما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
وزراء خارجية دول جوار ليبيا يتفقون على تفعيل لجنتي السياسة والأمن برئاسة الجزائر...
ليبيا
ألواح شمسية فوق المنازل لإضاءة عتمة لبنان
اقتصاد
تبون يستذكر أزمات الجزائر السابقة للتفاؤل بفرص حل الأزمة الليبية
ليبيا
«التعليم العالي» تبحث عودة الإيفاد بالخارج والقرارات المعطلة
ليبيا
رسميا.. «ريال مدريد» يضم كامافينغا
رياضة عالمية
بوتين يقدم مكافآت مالية لعناصر القوى الأمنية والجيش قبل الانتخابات التشريعية
دولى
سولشاير يعدد مكاسب التعاقد مع رونالدو
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الخليجيون يتدفقون على أوكرانيا وقطاعها السياحي يتحسن
اقتصاد
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
أوكرانيا: العثور على مقبرة جماعية من عهد ستالين تحوي رفات 20 ألف شخض
دولى
تعرف على آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان
دولى
«طالبان» تعليقا على الانسحاب الأميركي: «لقد صنعنا التاريخ»
دولى
طائرة رئاسية تنقل المنتخب الوطني لمواجهة أنغولا
رياضة محلية
الدبيبة يدعو «عون وصنع الله» لاجتماع الأحد المقبل
ليبيا
منتخب الغابون يصل إلى بنغازي استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني
رياضة محلية
العوكلي لعون: أعتذر عن عدم قبول تكليفي مهام رئيس مؤسسة النفط
ليبيا
تحقيق فرنسي يكشف طرق تدفق «الحشيش» إلى ليبيا برا وبحرا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أول ظهور لكريستيانو رونالدو بقميص «مانشستر يونايتد»