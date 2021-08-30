انطلاق تصوير «الباب الأخضر» لأسامة أنور عكاشة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 03:15 مساء
البوستر المبدئي لفيلم رؤوف عبدالعزيز «الباب الأخضر» (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلق، الأحد، تصوير أول مشاهد الفيلم الجديد «الباب الأخضر» إحدى روائع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، تحت قيادة المخرج رؤوف عبدالعزيز، بحضور معظم أبطال العمل.

وجمعت المشاهد الأولى داخل استوديوهات جهاز السينما، كل من إياد نصار، سهر الصايغ، حمزة العيلي، عابد عناني، إسلام حافظ، ونسمة عطا الله.

وأعلنت الشركة المنتجة القائمة الكاملة للأبطال المشاركين في الفيلم، وهم خالد الصاوي، إياد نصار، سهر الصايغ، محمود عبدالمغني، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، حمزة العيلي، عابد عناني، إسلام حافظ، نسمة عطا الله، سما إبراهيم، وكريم سرور.

فيلم «الباب الأخضر»، تدور أحداثه حول تمسك الإنسان المصري بالمبادئ والأخلاق تحت أي ظروف مهما كانت، سيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، وإنتاج شركة «كودكس»، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

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