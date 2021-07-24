رحيل الشاعر المصري فؤاد حجاج عن 92 عاما

الشاعر المصري فؤاد حجاج (الإنترنت)

تُوفيّ الشاعر المصري فؤاد حجاج، السبت، عضو اتحاد كتّاب مصر، وفق ما أعلنت الأسرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عمر يناهز 92 عاما.

وكتبت الصفحة الرسمية لحجاج في « فيسبوك»:« توفيّ إلى رحمة الله تعالى والدي الأستاذ فؤاد حجاج وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ويعد حجاج من أبرز شعراء العامية في التاريخ المصري، وعرف خاصة بكتابته شارة البداية والنهاية لمسلسل «حديث الصباح والمساء» عن قصة أديب نوبل نجيب محفوظ.

حصل على عدد من الأوسمة والجوائز منها جائزة العيد الأول للفن والثقافة العام 1979 «وزارة الثقافة»، جائزة الميكروفون الذهبي العام 2001 «مهرجان الإذاعة والتليفزيون»، شهادات تكريم من أغلب جامعات مصر، شهادات تكريم من مديريات الثقافة بالأقاليم، منحة التفرغ للعامين 1996 – 1997 «وزارة الثقافة».