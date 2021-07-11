أندريا أرنولد تحول «بقرة» إلى نجمة سينمائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 يوليو 2021, 11:15 صباحا
المخرجة البريطانية أندريا أرنولد خلال جلسة تصوير قبل عرض فيلمها "البقرة" في كان في 6 يوليو 2021 (أ ف ب)

ترصد المخرجة البريطانية، أندريا أرنولد، حياة «لوما» البقرة الإنجليزية الحلوب، من خلال فيلم «كاو»، الذي عُرض على هامش مهرجان «كان».

الشريط لم يخضع لمونتاج في الصوت، ويكاد لا يظهر المزارعين، وعلى مدى ساعة ونصف الساعة، تحملنا مخرجة «أميريكن هاني» (2017) ورئيسة لجنة «نظرة ما» ضمن مهرجان «كان السينمائي»، إلى تجربة مختلفة في سياق فقرة موازية للمهرجان الرسمي.

وقالت المخرجة في مؤتمر صحافي: «بقرة (كاو) ليس فيلمًا سياسيًّا، بل هو دعوة إلى التساؤل عن علاقتنا بالطبيعة»، مضيفة: «أعتقد أننا نشأنا جميعًا على نظرة رومانسية إلى الطبيعة، مبتعدين إلى حد ما عن الواقع. في الفيلم أقيم رابطًا مع أمر يبدو لنا بعيدًا».

يبدأ الفيلم بمشهد وضع «لوما» عِجلها ويتابع مسار الاثنين، وهو يخلو من الحوار، ويقدم للمشاهد تجربة للحواس تطغى فيها أصوات خوار البقرة. نجحت المخرجة عبر تصوير هذه المشاهد من حياة البقرة في جعل «لوما» شخصية سينمائية.

يرى المتفرج الكثير من مشاهد حلب البقرة في حظيرة يعلو فيها صوت موسيقى البوب، ويدرك أخيرًا أن السبب الوحيد لوجود «لوما» على قيد الحياة هو إنتاج الحليب. وبالتالي عندما تعجز عن القيام بهذه المهمة يصبح قدرها الحزين محتومًا.

وسئلت المخرجة عن رسالة الفيلم فقالت: «الإجابة هي عند المشاهد. لقد صغت العمل متعمدة جعل كل مَن يراه يكوِّن رأيه الخاص عن هذا الموضوع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوبا أميركا: لقب أول لميسي مع الأرجنتين
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - «صريرة» الدبيبة!
كاريكاتير
تحالف شاكة والطشاني ينذر بتطورات مثيرة في الكرة الليبية بعد 20 يوليو ودفع 47 ألف...
رياضة محلية
عبر «بوابة الوسط» المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم يزف أنباء مهمة من ...
رياضة محلية
الرئيس التونسي يستعين بالجيش لمواجهة جائحة كورونا
عربى
السعودية: الأحد أول أيام ذي الحجة
عربى
وزارة التعليم: اللجنة الاستشارية توصي بإيقاف الدراسة أسبوعا بعد العيد
ليبيا
روسيا: على المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا بشكل متزامن
ليبيا
جريدة «الوسط»: خيار «المصرف المركزي» على رأس حلول الدبيبة
ليبيا
مجلس الوزاء يأذن لـ«الكهرباء» بالتعاقد لتوريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة 600 ...
ليبيا
الناطقة باسم «الصحة التونسية»: انهيار المنظومة الصحية جراء تفشي لـ«كورونا»
عربى
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف ثالث أكبر ماسة في العالم ببتسوانا