«الثقافة» تشارك بـ800 عنوان ليبي في معرض القاهرة للكتاب

تتواصل استعدادات وزارة الثقافة المصرية لانطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ«52» التي ستنتظم تحت شعار «في القراءة حياة»، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة أكثر من 700 دار نشر مصرية وأجنبية.

وفيما يخص المشاركة الليبية، أفاد خليفة الحامدي خبير شؤون الإعلام والتواصل بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية «بوابة الوسط» أن وزيرة الثقافة، مبروكة توغي عثمان، ستكون حاضرة فعاليات المعرض على رأس وفد رفيع المستوى، وتتضمن زيارتها اللقاء بنظيرتها المصرية الوزيرة إيناس عبد الدايم في طار العلاقات المشتركة بين ليبيا ومصر، وهو ما أكدته وسائل إعلام مصرية، وأردف الحامدي إلى لقاءات أخرى لتوغي، منها التباحث مع رئيس اتحاد الناشرين العرب حول سبل دعم ونشر الكتاب الليبي، وكذا إمكانية إعادة فعاليات معرض طرابلس الدولي للكتاب.

عناوين جديدة

وأضاف أن وزارة الثقافة تشارك بـ800عنوان، منها 40 تعرض لأول مرة، كما سيخصص لها جناحان؛ الأول بالقاعة الرئيسية للمعرض، والثاني بجناح المبيعات، وقال المبروك الغالي مدير الإدارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية بالوزارة إن الجناح الرئيسي يمثل غالبية دور النشر الخاصة والعامة من مختلف المدن الليبية، وهي دور «الفضيل، الساقية، برنتشي، البيان، الحسام، جين، الفرجاني، أويا، الحكمة، حب الرمان، الوليد، الكون، وكذلك دار الشعب والزاوي» منوهًا إلى أن جامعتي مصراتة والأسمرية بزليتن ستشاركان بإصدارات آخر ثلاث سنوات أي بين «2019و2021» بواقع 30 عنوانًا للأولى و10 للثانية.

الوقت لا يكفي

وأشار سالم سعدون، رئيس مجلس إدارة دار الرواد للنشر، إلى أن «الرواد» تشارك بما لا يقل عن 60 عنوانًا بجناح دار الفكر الجامعي، منها 10 إصدارات جديدة، فعلى سبيل المثال نقرأ «طيح سعدك وأخواتها» لفريدة الحجاجي، «إصلاح الدول الفاشلة» لأشرف غاني وكلير لوكهارت، «امرأة على حافة العالم» لعزة المقهور، «أراك في كل مكان» لمحمد التليسي.

وأوضح أن عدم وجود الوقت الكافي حال دون تواجد مطبوعاتهم بجناح وزارة الثقافة، كما أن الوزارة لم تخاطب الدار بشكل رسمي بخصوص النسخ المطلوبة، وفيما يتعلق بالمعرض يرى من وجهة نظره أن أجواء الصيف بالقاهرة علاوة على وباء «كورونا» لم تشجع الكثير من دور النشر للمشاركة، إذ كان من الأجدى تأجيل إقامته إلى زمن دورته المعتادة وهو أواخر يناير.

الكون والفرجاني

ودوَّن الصحفي فتحي بن عيسى مدير مكتبة دار الكون للطباعة والنشر على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» على مشاركة الكون بباقة من الإصدارات بالصالة «3» جناح «50» ونطالع من ضمن عناوينها «ذاكرة زرقاء» لهدى القرقني، «ولكن الله يحبني» لجمعة الفاخري، «فضاءات تشكيلية» لفتحي العريبي، «شموس الأيام البعيدة» لسالم الكبتي، «تاريخ الصحافة الليبية خلال العهد العثماني الثاني» لفيصل الهمالي..

وأكد الناشر أسامة الفرجاني لـ«الوسط» أن دار الفرجاني ستكون متواجدة في صالة «2» بجناح «38A» بنحو 100 عنوان منها 15 إصدارًا جديدًا، منها روايات «العلكة والكلب الذهبي» للكاتب منصور بوشناف، «الشاطئ الرابع، طقس، اشتهاء» للكاتب السوداني أمير تاج السر، «نهارات لندنية» للكاتب جمعة بوكليب، «تيتانيكات أفريقية، ويد التاريخ»، وهو مجموعة مقالات للروائي الإريتري أبوبكر كهال، ويشارك الفرجاني بكتاب «حلبة السطور» وهو إصدار جديد يحوي مجموعة مقالات صحفية للكاتب عبدالرحمن شلقم، كذلك إعادة نشر كتاب «رسوم من ليبيا» لمصطفى حجي.