«الجونة السينمائي» يحتفي بالمخرج البولندي كريستوف كيشلوفسكي

المخرج البولندي كريستوف كيشلوفسكي (خاص لـ بوابة الوسط)

يواصل مهرجان «الجونة السينمائي» الاحتفاء بالأيقونات السينمائية الخالدة، هؤلاء الذين تركوا بصماتهم في مجال السينما العالمية. وهذا العام يتذكر المهرجان المخرج البولندي الراحل كريستوف كيشلوفسكي لمناسبة حلول الذكرى الـ25 لوفاته من خلال تكريس قسم العروض الخاصة لعرض أشهر أفلامه، كما سيقيم المهرجان معرضًا استعاديًّا للاحتفاء بحياته وأعماله.

وعلق انتشال التميمي مدير المهرجان، قائلًا: «لطالما كان من صميم مهمتنا أن نلتزم بتكريم ماضي الفن السينمائي العالمي من خلال تكريس برنامجنا الاستعادي لتذكر أساتذة السينما العظماء. هذا العام نشيد بعبقرية كيشلوفسكي السينمائية، فهو مخرج سينمائي ذو رؤية مميزة، تمكن من التعبير عن مفاهيم فكرية مهمة بطريقة فنية فريدة من نوعها، ووضع نفسه كواحد من أقوى الأصوات في السينما البولندية».

وأضاف أمير رمسيس المدير الفني: «إن تذكر كيشلوفسكي بعد 25 عامًا، هو تكريم للفنان الذي ألهم أجيالًا من صانعي الأفلام، إضافة إلى تذكر أعماله الخالدة. من خلال أفلامه، اخترع لغة سينمائية جديدة وعلمنا كيف يمكن للسينما أن تتحدث من خلال الصورة واللون والموسيقى».

وسيعرض المهرجان فيلم «الحياة المزدوجة لفيرونيك» (1991)، الفائز بجائزة لجنة التحكيم المسكونية وجائزة فيبريسي في مهرجان «كان السينمائي» العام 1991، وجائزة أفضل ممثلة لإيرين جاكوب. ويتتبع الفيلم قصتين متوازيتين لامرأتين متطابقتين: واحدة تعيش في بولندا والأخرى في فرنسا، وبرغم عدم معرفتهما ببعض فإن حياتيهما مرتبطتان بشكل وثيق.

ثلاثية الألوان

إضافة إلى ذلك، سيعرض المهرجان ثلاثية الألوان (1993، 1994)، وهو عنوان جماعي لثلاثة أفلام تحمل أسماء «أزرق» و«أبيض» و«أحمر» وهي ألوان العلم الفرنسي. تستند قصة كل فيلم بشكل فضفاض إلى أحد المثل السياسية الثلاثة في شعار الجمهورية الفرنسية: «الحرية والمساواة والإخاء». تلقت الأفلام الثلاثة إشادة عالمية عند طرحها، إذ فاز «أزرق» بجائزة «الأسد الذهبي» وكأس «فولبي لأفضل ممثلة» لجولييت بينوش في مهرجان «فينيسيا السينمائي»، إضافة إلى ثلاث جوائز «سيزار» لأفضل صوت وأفضل مونتاج وأفضل ممثلة لبينوش. حصل «أبيض» على جائزة «الدب الفضي» في مهرجان «برلين السينمائي» العام 1994، ورُشح «أحمر» لثلاث جوائز «أوسكار»، بما في ذلك أفضل مخرج لكيشلوفسكي، وأفضل تصوير سينمائي وأفضل سيناريو أصلي، وثلاث جوائز «بافتا» لأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية، إضافة إلى ترشحه لجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في جوائز الـ«غولدن غلوب».

العشارية

كما يعرض المهرجان «فيلم قصير عن القتل» (1988) ، الذي يتعرض لتداخل مسارات شاب على وشك ممارسة المحاماة مع سائق سيارة أجرة وشاب طائش. فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم وجائزة فيبريسي في مهرجان «كان السينمائي» العام 1988، إضافة إلى جائزة الفيلم الأوروبي لأفضل فيلم.

وُلد كيشلوفسكي العام 1941 في بولندا، وبدأ مسيرته مخرجًا للأفلام الوثائقية. حصل لأول مرة على اهتمام المجتمع السينمائي الدولي العام 1979 بصدور فيلمه الروائي الطويل «كاميرا بوف». العام 1988، بدأ كيشلوفسكي العمل على سلسلة أفلام تلفزيونية مكونة من عشرة أجزاء «العشارية» بالتعاون مع مجموعة من المستأجرين في مشروع سكني في وارسو، كل جزء في السلسلة يتعرض لواحدة من الوصايا العشر. في وقت لاحق، حول جزأين من السلسلة التي حظت بإشادة نقدية إلى أفلام روائية طويلة: «فيلم قصير عن الحب» و«فيلم قصير عن القتل»، لفتت تلك الأعمال أنظار المشهد السينمائي العالمي، الذي تصدره في وقت لاحق مع طرح «الحياة المزدوجة لفيرونيك»، بينما تعتبر ثلاثية الألوان أكثر أعماله شهرة ونيلًا للاحتفاء النقدي أيضًا.