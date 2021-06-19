لوحة رسمها تشرشل تباع في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 03:42 مساء
نائب رئيس دار فيليبس جان بول إنجيلين أمام لوحة ذي موت، بريكليس لوينستون تشرشل في 18 يونيو 201 (أ ف ب)

اعتبارا من 23 يونيو، تعرض دار «فيليبس» للمزادات للبيع في نيويورك، لوحة لرئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل الراحل تمثل منظرا طبيعيا، كانت تزين يخت رجل الأعمال الشهير أرسطو أوناسيس.

وتكمن أهمية هذه اللوحة في ثلاثة عناصر، أولها أنها بريشة أحد أهم رجال الدولة في القرن العشرين، وثانيها أنها كانت مملوكة لأحد أبرز الأثرياء، أرسطو أوناسيس، وثالثها أنها كانت محفوظة في أول «يخت خارق» في التاريخ.

وتحمل هذه اللوحة الزيتية التي رسمها تشرشل العام 1921 عنوان «ذي موت، بريكليس»، وقدّرت «فيليبس» سعرها بما بين مليون ونصف المليون دولار ومليونين، أي أقل بكثير من لوحة أخرى لـ«الأسد العجوز» باعتها نجمة هوليوود الأميركية أنجلينا جولي لقاء 11,6 مليون دولار في مزاد لدار «كريستيز» في مارس الماضي.

الرسم كتسلية
مع أن من غير المتوقع أن تحطم اللوحة أي رقم قياسي، فإن هذا المنظر الطبيعي الذي أتى تشرشل على ذكره في مقال نشر في ديسمبر 1921 عن «الرسم كتسلية»، قد يجذب هواة التاريخ والمشاهير، في ظل الهوس الذي سجل أخيرا بلوحات أحد أهم أبطال الحرب العالمية الثانية.

وقال نائب رئيس «فيليبس» جان بول إنجيلين لوكالة فرانس برس إن تشرشل (1874-1965) احتفظ باللوحة لمدة 40 عاما قبل أن يعرضها العام 1961، أي قبل أربع سنوات من وفاته، على صديقه رجل الأعمال أرسطو أوناسيس.

وكان صانع السفن الثري فخورا جدا بهذه الهدية إلى درجة أنه علقها في مكان الشرف، خلف البار الشهير المسمى «آريز بار» في يخته، إلى جانب أعمال فيرمير وغوغان ولو غريكو وبيسارو.

وكان هذا «اليخت الخارق» الذي سماه أوناسيس «كريستينا» على اسم ابنته عبارة عن فرقاطة سابقة تابعة للبحرية الكندية، يبلغ طولها نحو 100 متر، شاركت في عمليات الإنزال التي نفذتها قوات الحلفاء على شاطئ النورماندي في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، واشتراها أوناسيس بعد الحرب مقابل 34 ألف دولار.

وأنفق أوناسيس نحو أربعة ملايين دولار على تجديد الفرقاطة، فجعلها «واحدا من أروع الهياكل العائمة»، وأحد المواقع المفضلة لمجتمع الأثرياء والمشاهير في تلك الحقبة، على ما روى إنجيلين.

ومن أبرز الذين استضافهم اليخت الشهير على متنه الرئيس الأميركي جون كينيدي وأمير مونامو رينييه الثالث والممثلون ريتشارد برتون وإليزابيث تايلور وغريس كيلي ومغنية الأوبرا ماريا كالاس.

وعقب وفاة أوناسيس العام 1975 بعد سبع سنوات على زواجه من جاكي كينيدي، بيع يخته، وأودعت كل محتوياته المخازن حتى قرر ورثته أخيرا التخلي عن اللوحة.

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