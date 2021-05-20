صور من السودان في مهرجان «فيزا بور ليماج»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 01:38 مساء
امرأة تصوّر بهاتفها النقال ملصق مهرجان «فيزا بور ليماج» في مدينة بيربينيان الفرنسية في 25 أغسطس 2020 (أ ف ب)

يعد مهرجان «فيزا بور ليماج»، الذي يقام منذ العام 1989 في مدينة بربينيان الفرنسية، أبرز مهرجانات التصوير الصحفي في العالم.

غير أن أبرز ما يتضمنه البرنامج، الذي أعلنه المهرجان، الثلاثاء، صور أزمات تتيح «فهم العالم»، من فنزويلا إلى السودان، فيما تحضر جائحة «كوفيد-19» في الأعمال المشاركة.

وفي افتتاحية تناول فيها الدورة الثالثة والثلاثين التي تقام في بربينيان من 28 أغسطس إلى 26 سبتمبر، ويتخللها «أسبوع مهني» حتى 4 سبتمبر، كتب رئيس المهرجان جان فرنسوا لوروا: «في هذا الوقت الذي تطغى فيه الظلاميات الجديدة (...) وأصبحنا فيه مساهمين في المعلومات المضللة وضحاياها، تتيح لنا هذه التقارير التفكير في العالم الذي نعيش فيه وفهمه بشكل أفضل».

وتتضمن هذه الدورة وهي الثانية من المهرجان في ظل «كوفيد-19»، عددا من مجموعات الصور التي تتناول الجائحة، ومنها «الحياة والموت في نيودلهي» لمصور وكالة «رويترز» دانيش صديقي، و«البرتغال خاصتي» لمصورة وكالة «فرانس برس» باتريسيا دي ميلو موريرا و«ألم مزدوج»، وهو عمل جماعي لوكالة «إم آي أو بي» (ميوب).

وقال لوروا في مؤتمر صحفي: «لاحظنا أن كوفيد حظيت بتغطية وافية في وسائل الإعلام»، مشددا على أهمية إبراز النقاط الساخنة في العالم. وأضاف المصور: «مجتمعاتنا بقيت تشهد أزمات أخرى، وترزح تحت وطأة صراعات جديدة».

ومن هذا المنطلق، تنقل صور أنطوان أغوجيان النزاع في ناغورني قرة باغ، وفي معرض آخر لوكالة «فرانس برس» مخصص لتغطية الأحداث في سورية، يمكن الاطلاع على صور الصحفيين «الأكثر خبرة في الوكالة» إلى جانب صور «من المتعاونين المستقلين (...) إضافة إلى صور المواطنين الصحفيين». وأضاف لوروا أن المهرجان سيشهد «للمرة الأولى معرضا لمصور لن يفصح عن اسمه ... لأسباب أمنية»، ويتناول «ثورة الربيع في بورما».

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