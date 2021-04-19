الغموض مستمر في «حرب أهلية» ليسرا

لا يزال مسلسل «حرب أهلية» العمل صاحب الشخصيات الأكثر غموضًا، ففي كل حلقة تنكشف معلومة تقود الجمهور في اتجاه، لكن في الوقت نفسه تنكشف معلومات أخرى تقود الجمهور إلى اتجاه آخر، فبعد أن كانت «مريم» يسرا هي المريضة النفسية التي يعتني بها «دكتور يوسف» باسل خياط، نكتشف أنها الزوجة السرية لـ«يوسف»، وأن هذا الأخير يدبر لها مكيدة.
الأمر لا يقتصر على ذلك، لكن الزوجة الثانية أروى جودة، تكتشف الزواج السري لـ«يوسف» من «مريم»، وتجبر «يوسف» على الاختيار بين الاثنتين، ليختار في النهاية الانفصال عن «مريم».
في المسلسل تقوم يسرا بدور «مريم»، وهي امرأة ثرية، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل «نور» مايان السيد التي تعتبرها ابنتها.
«حرب أهلية» من بطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، مايان السيد، أروى جودة، رشدي الشامي، سينتيا خليفة، وهو إنتاج «العدل غروب»، وتأليف أحمد عادل ومنة القيعي، وإخراج سامح عبدالعزيز.