الغموض مستمر في «حرب أهلية» ليسرا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 01:30 مساء
مشهد من مسلسل «حرب أهلية» (خاص لـ بوابة الوسط)

لا يزال مسلسل «حرب أهلية» العمل صاحب الشخصيات الأكثر غموضًا، ففي كل حلقة تنكشف معلومة تقود الجمهور في اتجاه، لكن في الوقت نفسه تنكشف معلومات أخرى تقود الجمهور إلى اتجاه آخر، فبعد أن كانت «مريم» يسرا هي المريضة النفسية التي يعتني بها «دكتور يوسف» باسل خياط، نكتشف أنها الزوجة السرية لـ«يوسف»، وأن هذا الأخير يدبر لها مكيدة.

الأمر لا يقتصر على ذلك، لكن الزوجة الثانية أروى جودة، تكتشف الزواج السري لـ«يوسف» من «مريم»، وتجبر «يوسف» على الاختيار بين الاثنتين، ليختار في النهاية الانفصال عن «مريم».

في المسلسل تقوم يسرا بدور «مريم»، وهي امرأة ثرية، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل «نور» مايان السيد التي تعتبرها ابنتها.

«حرب أهلية» من بطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، مايان السيد، أروى جودة، رشدي الشامي، سينتيا خليفة، وهو إنتاج «العدل غروب»، وتأليف أحمد عادل ومنة القيعي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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