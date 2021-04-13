الجزائرية كنزة مرسلي تدخل الدراما التلفزيونية لأول مرة

كنزة مرسلي على بوستر مسلسل «أحوال الناس» (خاص لـ بوابة الوسط)

تشارك المطربة الجزائرية كنزة مرسلي في دراما رمضان هذا العام في عملين تقوم ببطولتهما، لتعلن دخولها مجال التمثيل وبقوة وتضع اسمها بجوار نجوم مسلسلات رمضان.

أول هذه الأعمال، مسلسل «أحوال الناس» في موسمه الثاني، الذي يقدم هذا العام بشكل مختلف عن الموسم السابق، حيث يقدم بشكل ومحتوى درامي أكبر لمناقشة القضايا الاجتماعية بصورة درامية من خلال أربع قصص منقسمة على 26 حلقة، تقوم كنزة ببطولة واحدة من القصص الأربع وهي «مكاتيب»، العمل من إنتاج وبطولة رضا سيتي وإخراج أمين بومدين، وتشارك كذلك كنزة بغناء التتر.

العمل الثاني الذي تقوم ببطولته أيضا هو مسلسل «ليام» الذي سيكون نقلة لها في مشوارها الفني وفي الدراما الجزائرية، حيث إن العمل يفجر عددا من القضايا المهمة التي لم تناقش من قبل في أي عمل، المسلسل سيناريو وحوار منال مسعودي وإخراج نسيم بومايزة، ومن المقرر عرضه عبر التلفزيون الجزائري.

كنزة مرسلي على بوستر مسلسل «ليام» (خاص لـ بوابة الوسط)