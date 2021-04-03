ضياء رشوان نقيبا للصحفيين المصريين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أبريل 2021, 11:44 صباحا
ضياء رشوان (الإنترنت)

فاز الدكتور ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين المصريين بحصوله على 1965 صوتا، خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت، الجمعة، بالقاهرة.

وفاز بمقاعد العضوية فوق السن إبراهيم أبوكيلة، بحصوله على 1277، ومحمد خراجة وحصل على 1338 صوتا، فيما حصل الزناتي على 1201 صوت، وفق «المصري اليوم».

وعلى مقاعد تحت السن، حصد أيمن عبدالمجيد 1864 صوتا، ودعاء النجار 1078 صوتا، ومحمد سعد عبدالحفيظ 1045 صوتا.

وضياء رشوان (يناير 1960) كاتب مصري وباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، وخبير استراتيجي ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه التي يسمى فيها رشوان نقيبا للصحفيين المصريين.

من جانبه، وجه أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، التهنئة إلى رشوان، قائلا إن «تكرار فوزه دليل على ثقة الصحفيين به ويلقى عليه بمسؤوليات كبيرة».

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