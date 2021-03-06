القماطي يمثل ليبيا بالملتقى العربي لرواد الكاريكاتير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 10:55 صباحا

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، مساء السبت، من 6-10 مارس، بحضور نخبة من نجوم الكاريكاتير والفنانين التشكيليين والإعلاميين، فيما يمثل ليبيا في هذا الحدث الثقافي الفنان عبدالحليم القماطي.

ويفتتح رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور مجدي صابر، الفاعليات، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، حسب بيان الجمعية المصرية للكاريكاتير.

ويشمل معرض الملتقى ما يقرب من 100 لوحة نادرة وأصلية لرواد الكاريكاتير في مصر والوطن العربي، وكذلك المجلات الفكاهية الساخرة التي صدرت منذ عشرات السنين، إضافة إلى معرض خاص عن فيروس «كورونا»، تحت عنوان «الكاريكاتير يتحدى كورونا» بمشاركة 150 فنانا عربيا.

ومن ليبيا يشارك الفنان عبدالحليم القماطي بعدد من الأعمال، التي نشرت في «بوابة الوسط». وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها القماطي بأعماله ضمن مسابقات ومعرض تقيمها جمعية الكاريكاتير المصرية، إذ يشارك الفنان الليبي بانتظام في الملتقى الدولي للكاريكاتير الذي تقيمه الجمعية سنويا.

أحد أعمال القماطي (أرشيفية: بوابة الوسط)
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