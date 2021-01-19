«MBC مصر2» تعيد عرض «في ال لا لا لاند» بدءا من الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 01:55 مساء
المسلسل تعرضه قناة «MBC مصر2» يوميًّا بدءا من الأربعاء (خاص لـ بوابة الوسط)

في أجواء كوميدية غير تقليدية وعبر حلقات ممتعة ومتنوعة، تُطل النجمة دنيا سمير غانم، مع النجم الكبير سمير غانم، في مُغامرة درامية جديدة مع نُخبه من نجوم الكوميديا في مسلسل «في ال لا لا لاند» الذي تعرضه قناة «MBC مصر2» يوميًّا بدءا من الأربعاء، في تمام الحادية عشرة مساءً.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، عن «عتاب»، الفتاة التي تعمل مضيفة طيران، وفي اليوم الأول لها في العمل على الطائرة، تسقط الطائرة بركابها، على جزيرة تطل على المحيط، ليبدأ الركاب رحلتهم في التعرف على بعضهم البعض ومحاولة التعايش سويا والبحث عن طريقه تمكنهم من العودة.

مُسلسل «في ال لا لا لاند» يُشارك في بطولته بالإضافة لدنيا سمير غانم، الفنان سمير غانم ومحمد سلام وحمدي المرغني وهنا الزاهد وشيماء سيف ومحمد ثروت، وهو من تأليف هشام جمال، ومصطفي صقر، وإخراج أحمد الجندي.

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