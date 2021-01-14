«كباتن الزعتري» يمثل مصر في مهرجان «صاندانس» الأميركي

مشهد من فيلم «كباتن الزعتري» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف مهرجان «صاندانس السينمائي» عن مشاركة الفيلم المصري «كباتن الزعتري» للمخرج والمنتج علي العربي في المسابقة الرسمية للمهرجان، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير بولاية أوتاه بالولايات المتحدة الأميركية، وسط إجراءات احترازية بسبب «فيروس كورونا».

فيلم «كباتن الزعتري»، تم تصويره على مدى ست سنوات، إضافة إلى عام كامل للانتهاء من الفيلم بشكل نهائي ليكون إجمالي العمل عليه نحو سبع سنوات كاملة.

الفيلم عبارة عن رحلة تتبع لبطلي العمل «محمود» و«فوزي»، منذ وقت تصوير الفيلم كمراهقين لديهما حلم احتراف كرة القدم وهما سوريان يعيشان داخل مخيم الزعتري.

يرصد فيلم «كباتن الزعتري» التغير الذي يمر به بطلا الفيلم منذ المراهقة وحتى وصلا إلى عمر 25 عاما، وكيف يسعى الثنائي للوصول إلى حلمهما، وهو من إنتاج المخرج والمنتج علي العربي من خلال شركة «Ambient light»، إضافة إلى المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبوالعلاء، ومارك لطفي المنتج الاستشاري للفيلم.

من ناحية أخرى، أولت الصحافة العالمية المتخصصة في مجال السينما اهتماما كبيرا بمشاركة الفيلم المصري «كباتن الزعتري»، للمخرج علي العربي في مهرجان «صاندانس»، حيث تصدر الفيلم مواقع أبرز المواقع السينمائية والإخبارية، ومنها «hollywood reporter» و«los angeles times» و«variety» و«screeen daily» و«deadline» وغيرها من المواقع.

المخرج والمنتج علي العربي بدأ حياته العملية كمخرج يوثق الحروب، وعمل في عدد من البلدان لتغطية الصراعات على الأرض ومن بينها ليبيا وسورية والعراق وكردستان، ولكنه تقاعد العام 2013، بعدما شعر بأن ضحايا الحروب ليسوا فقط مجرد أرقام وأن وراء كل ضحية قصة تستحق أن تروى، وهو الدافع الأساسي الذي جعله يتحمس لتقديم فيلم «كباتن الزعتري»، حيث يظهر رحلة سعي بطلي الفيلم «محمود» و«فوزي» لتحقيق حلمهما في ظروف صعبة.