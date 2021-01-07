مصرفي سابق رئيسًا مقبلًا لـ«بي بي سي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 12:02 مساء
ريتشارد شارب في صورة وزعتها دائرة الرقمي والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية، 6 يناير 2021 (أ ف ب)

أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن المصرفي السابق في مصرف «غولدمان ساكس» ريتشارد شارب اختير ليكون الرئيس المقبل لمجموعة الإذاعة والتلفزيون الحكومية «بي بي سي».

وأكد وزير الثقافة أوليفر دودن في بيان أن ريتشارد شارب هو المرشح «المفضل» للحكومة، بعدما كانت الصحافة كشفت عن تعيينه رئيسًا مقبلًا لـ«بي بي سي».

ومن المتوقع أن تعيّن الملكة إليزابيث الثانية شارب رسميا في هذا المنصب في الأيام المقبلة بناءً على توصية الحكومة.

وسيخلف ريتشارد شارب (64 عامًا) الرئيس الحالي ديفيد كليمنتي في فبراير المقبل في سياق اضطراب عملاق الإعلام العام البريطاني.

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن ريتشارد شارب كان مستشارًا لبوريس جونسون عندما كان رئيس الوزراء المحافظ الحالي رئيس بلدية لندن (2008-2016).

واعتبر وزير الثقافة أن شارب هو «بالضبط الرئيس الذي تحتاج إليه» هيئة «بي بي سي» لقيادة الإصلاحات فيها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد اقتحام أنصاره الكونغرس.. «فيسبوك» يحذف فيديو لترامب ويجمد حسابه 24 ساعة
دولى
يوفنتوس يصطاد 3 عصافير في ليلة سقوط مدينة ميلان
رياضة عالمية
تمرد أم انقلاب؟.. تفاصيل اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس
دولى
وفاة امرأة متأثرة بإصابتها بالرصاص في مقر الكونغرس
دولى
كاركاتير خيري - التشبث بالسلطة
كاريكاتير
فوضى في الكونغرس: الشرطة تشهر مسدساتها داخل مجلس النواب.. وأنصار ترامب يحتلون ...
دولى
فريق درجة ثالثة يفجر مفاجأة ويطيح بـ«أتلتيكو مدريد» من كأس ملك إسبانيا
رياضة عالمية
زعيم الأغلبية الجمهورية في «الشيوخ»: رفض فوز بايدن سيغرق النظام الديمقراطي في ...
دولى
«الترجي» يقصي «الأهلي بنغازي».. ويتأهل إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية
البرازيل: الرئيس يعلن أن الدولة مفلسة وليس في وسعه أن يفعل شيئاً
دولى
الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي
دولى
الرئيس الأسبق جورج بوش سيحضر حفل تنصيب بايدن
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سكودا تكشف سعر وموعد تسليم «ENYAQ iV»