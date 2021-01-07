مصرفي سابق رئيسًا مقبلًا لـ«بي بي سي»

ريتشارد شارب في صورة وزعتها دائرة الرقمي والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية، 6 يناير 2021 (أ ف ب)

أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن المصرفي السابق في مصرف «غولدمان ساكس» ريتشارد شارب اختير ليكون الرئيس المقبل لمجموعة الإذاعة والتلفزيون الحكومية «بي بي سي».

وأكد وزير الثقافة أوليفر دودن في بيان أن ريتشارد شارب هو المرشح «المفضل» للحكومة، بعدما كانت الصحافة كشفت عن تعيينه رئيسًا مقبلًا لـ«بي بي سي».

ومن المتوقع أن تعيّن الملكة إليزابيث الثانية شارب رسميا في هذا المنصب في الأيام المقبلة بناءً على توصية الحكومة.

وسيخلف ريتشارد شارب (64 عامًا) الرئيس الحالي ديفيد كليمنتي في فبراير المقبل في سياق اضطراب عملاق الإعلام العام البريطاني.

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن ريتشارد شارب كان مستشارًا لبوريس جونسون عندما كان رئيس الوزراء المحافظ الحالي رئيس بلدية لندن (2008-2016).

واعتبر وزير الثقافة أن شارب هو «بالضبط الرئيس الذي تحتاج إليه» هيئة «بي بي سي» لقيادة الإصلاحات فيها.