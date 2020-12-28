أمسية قصصية بـ«الوطني للإبداع»

أمسية قصصية لمجموعة من القاصات (فيسبوك)

أُقيمت، الأحد، أمسية قصصية لمجموعة من القاصات، ضمن فعاليات الملتقى الوطني الثالث للإبداع الذي تقيمه وتشرف عليه الهيئة العامة للثقافة.

أدار فعاليات الأمسية الناقد عبد الحكيم المالكي، فيما قرأت القاصتان شيماء الغرياني، وجود الفويرس مجموعة من القصص بأسلوب تعبيري نال استحسان الحضور، حسب موقع الهيئة على الإنترنت.

وقرأت جود الفويرس قصتها بعنوان «بازين»، والثانية بعنوان « الشهيقة الملعونة»، التي تناولت فيها صور الزفاف وتفاصيل العرس، ووصايا أم العروس.

أما القاصة شيماء الغرياني، فقرأت نصوصًا من قصتها بعنوان «نعناع» عن شخصية العمة تشك بمرضها حتى بات «وسواس القهري» وصورة النعناع المغروس في فضاء بيتها عند مغادرته لظروف الحرب.

من جانبه، أشاد المالكي بكتابة كل قاصة و«أكد أنهن سوف يقدمن إبداعًا يثري الشأن الثقافي في ليبيا»، وفي ختام الأمسية أتيحت الفرصة للمداخلات من الحضور.